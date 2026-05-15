【スシロー】青森産「生サーモン」が110円〜は超お得！「本鮪中とろ」や「店内殻剥き赤えび」も見逃せない。

スシローは、2026年5月15日から「青森産 生サーモン」3種と「本鮪中とろ」をお手頃価格で販売中。さらに5月25日からは「店内殻剥き 赤えび」が110円〜で販売されます。

鮪の王様といわれる「本鮪の中とろ」が120円〜

青森の大自然で育てられ、一度も冷凍されることなく店内で切りつける青森県産の生サーモンを使った寿司3種が登場します。

・青森産 生サーモン

国産ならではの鮮度と、もっちりとした食感・旨み・色味をシンプルに堪能できます。

価格は110円〜。

販売は5月31日までですが、販売予定総数138万食が完売次第終了します。

・青森産 漬け生サーモン

生サーモンにひと手間を加えた"漬け"タイプです。

価格は110円〜。

販売は5月31日までですが、販売予定総数83万食が完売次第終了します。

・青森産 炙り生サーモン

表面を炙って仕上げています。色味や食感の変化を楽しんで。

価格は110円〜。

販売は5月31日までですが、販売予定総数74万食が完売次第終了します。

「生サーモン」3種は鮮魚を使用しているため、一日の販売数に限りがあります。

さらに、同日から「本鮪中とろ」、5月25日から「店内殻剥き 赤えび」もお得価格登場。贅沢な味わいのネタを気軽に楽しめるチャンスです。

・本鮪中とろ

"鮪の王様"とも称される本鮪の中とろ。本鮪ならではの赤身の香りと旨み、とろける脂を堪能できます。

価格は120円〜。

販売は5月24日までですが、販売予定総数315万食が完売次第終了します。

・店内殻剥き 赤えび

店内で殻を剥くことで、赤えびの甘みと旨み、ねっとりとした食感を最大限に引き出した一貫です。

価格は110円〜。

販売は5月25日から31日までですが、販売予定総数93万食が完売次第終了します。

また、上記のほかにも「太刀魚焦がし醤油」（140円〜）や「北海道産 にしん」（180円〜）、「おすすめ天然5種盛り」（680円〜）、「やわらかイカの唐揚げ」（310円〜）など、注目メニューが登場しています。

いずれも「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りは実施していません。

各店舗の販売状況・価格は公式アプリや公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部