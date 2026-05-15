旅の中で見つけた、EXILEが存在する理由　LDHの“祭り”――スペシャルゲスト満載の東京ドーム公演1万字レポート

ここ数年、ライフワークのようにライブレポートを書き続けているアーティストがいる。近年のダンスボーカルグループブームの先駆けとも言えるグループ、EXILEだ。“放浪者”という名を背負った彼らは、幾度もメンバーの出会いと別れを経験し、時には新たな音楽性に挑戦しながら長い“旅”を続けてきた。そして彼らは昨年、『WHAT IS EXILE』、『THE REASON』というテーマを掲げた2本のツアーを実施。その中で掴んだ自分達の存在理由を噛みしめるように、4月21日・22日、東京ドームにて『EXILE LIVE 2026 “THE REASON”～PERFECT YEAR Special～』を開催した。

（参考：EXILE B HAPPY「最高以外言葉が無い」――子どもたちの背中を押すステージ 小島よしおも駆けつけたイベントレポ）

昨年開催した2本のツアーに引き続き、本公演にはEXILE ATSUSHI、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、 EXILE SHOKICHI、EXILE NAOTO（EXILE／三代目J SOUL BROTHERS）、小林直己（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）というメンバーが集結した。THE RAMPAGEの陣、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、FANTASTICSの澤本夏輝、堀夏喜、木村慧人も、STARTING MEMBERとしてドームに臨む。さらに旧友のDOBERMAN INCや、『PERFECT YEAR Special』にふさわしいスペシャルゲストとして、2015年にEXILEのパフォーマーを卒業したレジェンドメンバー・EXILE MATSU、EXILE ÜSA、EXILE MAKIDAIも参戦。オープニングアクトには、世界を舞台に活躍するBALLISTIK BOYZ。NEO EXILEからも、LIL LEAGUE とKID PHENOMENONがサポートアーティストとして新たに仲間入りし、開演前から、LDHを挙げた“祭り”になることが確定していた。

それもそのはず、本公演のタイトルにある『PERFECT YEAR』は「あらゆる可能性に向けて挑戦する1年」として、LDHが6年に1度開催している祭典のことであり、現在はその4度目となる『LDH PERFECT YEAR 2026』の真っ最中。グループや先輩後輩の垣根を越えた一体感が強まっているのだ。

『LDH PERFECT YEAR 2026』に向けて動き始めた頃、筆者は前回の『LDH PERFECT YEAR 2020』、2021年に迎えたEXILEデビュー20周年の節目、未曽有のコロナ禍から不死鳥のごとくステージに舞い戻ったメンバー達の勇姿に想いを馳せた。

例えば、少人数の観客を招待して『CL 1st Anniversary Live 2021』を配信した際、「私とEXILE」というお題でファンから集まった思い出エピソードを受け取り、笑いながら涙を拭うSHOKICHI。2022年、アルバム『PHOENIX』のリリースインタビューで「今回は僕らも、もう本当にダメなんじゃないの？っていう雰囲気さえ感じるほど、追い込まれることになったんです。でもだからこそ、“もとの生活に戻せるように、0からリスタートして完全復活するんだ！”という気持ちが強まって」（※1）と意気込む橘の瞳。『EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"』の東京ドーム公演で「皆様と最高な時間を取り戻すことができたのは、まずは皆様が会場のルールやマナーを一丸となって守ってくださりながら、共にEXILE ENTERTAINMENTを築き上げてくださり、そして何より、共にLDHエンタテインメント完全復活を“願い”続けてくださったからこそです」（※2）と丁寧に語りかけるAKIRAや、電撃勇退を経て、『EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH” ～Christmas Special～』でEXILEに完全復活したATSUSHIに向けた、相方・TAKAHIROの嬉しそうな「おかえりなさーい！」。そういった場面が鮮明に浮かんできた。

当時の自分は、その言葉や表情を誠実に伝えることで必死だった。時には卒業していくメンバーとの“別れ”を、半泣きで記事にしたこともある。でも、その1つひとつの出来事があったからこそ、今こうして『LDH PERFECT YEAR 2026』が開幕し、『EXILE LIVE 2026 “THE REASON”～PERFECT YEAR Special～』に辿り着いた。改めて振り返ってみると、この数年だけでもずいぶん遠くまで歩いてきたものだ。EXILEも、彼らと共に生きる我々も。

今回の公演でオープニングアクトを務めたBALLISTIK BOYZ（2019年デビュー）は、それまでボーカルとパフォーマーの分担が明確に分かれていたEXILE TRIBEにおいて、全員がマイクを持つ“7マイクグループ”として新風を吹かせたグループだ。デビュー当時はそれが新鮮だったが、全員が歌って踊るボーイズグループが群雄割拠し、世界を舞台に活動することが当たり前になっている今、BALLISTIK BOYZがLDHに与えた影響は大きいはず。彼らが1曲目に選んだのは、セクシーな香りを纏ったR&Bナンバー「Animal」。誘惑するようにそっと近づき、すかさずエネルギッシュな「CRASH」と「PASION」で一気に加速すると、東京ドームは彼らのホームと化していた。なおBALLISTIK BOYZは、EXILEに憧れてアーティストを志したメンバーや、幼少期からEXPG STUDIOに通っていたメンバーで構成されており、“Jr.EXILE”を体現しているという一面も。小学生の頃にEXILEの「Someday（こどもバージョン）」のMVでATSUSHI役を務めていた経験を持つ砂田将宏は、「憧れのEXILEさんの東京ドームでのスペシャルなライブに、どうにか自分達も参加させていただけないかと、オープニングアクトとしての出演を直談判させていただきました！」と声高らかに報告。温かな拍手に包まれる中、最後は吐息交じりのボーカルが交差する最新曲「All you need is me」を初披露し、EXILEにバトンを渡した。

EXILEのブロックは昨年の『THE REASON』ツアーと同じく、ツアーのテーマソングである「Reason -Planet Earth Ver. -」から始まった。ステージスクリーンには生命の起源から海、山、地球、宇宙……とスケールアップしていく映像が映し出され、その先に光る球体を手にしたキッズダンサーが登場。まるで進化の過程を表すかのように、センターステージにSTARTING MEMBERとEXILEが姿を現すと、凄まじい歓声が充満する。同曲は、ATSUSHIが作詞した「Reason」をNESMITHとSHOKICHIを交えた4ボーカルで再構成したものであり、2人の歌声やSTARTING MEMBERのダンスが重なることで、より深いメッセージを放った。繰り返される〈笑ってほしい〉は、メンバーの素直な願いだろう。その一方で、「これから始まるステージは、あなたにはどう見える？」「あなたにとって、EXILEはどんな存在？」と問いかけられているような気持ちにもなった。

だが、2曲目「Choo Choo TRAIN」のイントロが流れ出した途端に、思わず笑みがこぼれた。「Choo Choo TRAIN」の有名な冒頭のロールダンスは、その日の主役メンバーなどが務めることもあり、そのどれもが特別な意味を持っているが、“Mr.EXILE”ことAKIRAを先頭にしたこの日のロールダンスは、何度観ても「これが“今のEXILE”のベストだなぁ」と個人的にも思ってしまう。「このEXILEが観たかった！」と、心が躍り出す。と言っても、筆者もかつてはいつも最前列で踊るMATSUを観て「これがEXILEのベストだなぁ」と思っていたのだから、今後もメンバー編成が変わるたびに“ベスト”が更新されていくのだろう。

「Choo Choo TRAIN」で縦一列になったと思えば、ファンキーなダンスチューン「DANCE INTO FANTASY」では、EXILEとSTARTING MEMBERの総勢20名が横一列に並び、シンクロダンスを披露。ATSUSHIが活動を休止していた2021年に「真ん中で1人、踊らずに立っているというのも実は結構プレッシャーを感じるんですよ（笑）」（※3）と話していたTAKAHIROも、大好きな仲間に挟まれてノリノリで踊る。続く「Heads or Tails」の間奏では、足の怪我で『WHAT IS EXILE』ツアーに出演できなかったTETSUYAを筆頭に、パフォーマーによるダンスソロが繰り広げられ、“1つの形に留まらないEXILEの生き様”を身体で示した。

その変動し続けるスタイルは、次のブロックでより彩度を上げる。2021年にTAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITHをボーカルとする新体制で臨んだ「RED PHOENIX」のイントロが流れ始めたのだ。自ら同曲を制作し、当時のEXILEを牽引したSHOKICHIは、メインステージに堂々と立ち、「EXILEは、形を変えて進化してきました」と語り始めた。自身がEXILEに夢をもらったように、EXILEや夢を未来（後輩）に受け継ぐために、現状を打破し続けてきたというSHOKICHI。その熱い想いを受け取ったSTARTING MEMBERは、高い身体能力を活かした変幻自在のダンスで、EXILEの一員としての決意を表明していく。彼らの迫力に圧倒されたのも束の間、「今夜、EXILEの歴史が再び動こうとしています。東京ドームのみんな、手を挙げてくれ！」と煽り、レジェンドパフォーマーのMATSU、ÜSA、MAKIDAIを呼び込むと、大きな歓声が3人を迎え入れた。

そんな豪華メンバーで届けるのは、長年EXILE TRIBEで受け継がれてきた「24WORLD」。MATSU、ÜSA、MAKIDAIが3人でパフォーマンスする姿や、先輩後輩が仲良く寄り添う姿に、度々嬉しい悲鳴が上がる。歌唱面に関してはTAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITHに加えて、THE RAMPAGEの派生ユニット・MA55IVE THE RAMPAGEのメンバーである神谷もボーカルを担当。山本と浦川もマイクを握り、オリジナルのラップで新たなEXILE像をクリエイトした。

THE RAMPAGEのパフォーマーとしてデビューしたが、もともとはボーカル志望だったという神谷。EXILEの先輩パフォーマーと同じように、EXPG出身ではなく、ストリートダンサーからLDHに飛び込んだ山本。幼少期は天才キッズDJとしても活躍し、今なおマルチな才能を発揮している浦川――。異なるルーツを持ちながらも、EXILEという共通の憧れを追いかけているSTARTING MEMBERが、EXILE勇退後、俳優やDJといった道を切り拓いたレジェンドと肩を並べている様は、ひと際眩しく映った。ステージで力強く大旗を振るEXPG生の中には、かつてEXILEのツアーで旗振り役を担い、その頑張りがメンバーに認められた陣のように、意外な形でチャンスを掴む人もいるのだろうか。客席で楽しそうに身体を揺らしている人や、一心にステージを見つめている人の中にも、次世代のEXILE TRIBEがいるのかもしれない。そう思って場内を見渡せば、あらゆる場所に“夢”が広がっている。

続いて、TAKAHIROが「ここからは、もっともっと1つになっていきましょう！」と呼びかけた「BE THE ONE」は、EXILE20周年の節目にTAKAHIROとSHOKICHIが制作した楽曲。この曲の歌詞には、これまでにEXILEがリリースした作品タイトルやキーワードが散りばめられており、フロートに乗ったメンバー達は、思い出の欠片と笑顔をキラキラ振りまきながら観客の傍へ。今、10年前には想像もつかなかった夢のコラボが実現しているのだから、〈10年後何をしてるだろう〉の答えも、きっと今の私達の想像を超えたものなのだろう。

楽曲によってメンバー編成を変えながら、EXILEの歴史を紐解いてきた前半戦。本編中盤には、EXILE以外のグループによるステージも用意されていた。まずは、タキシード衣装が馴染んでいるEXILE THE SECOND（橘、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、AKIRA）が、遊び心溢れる演出で観客をエスコート。パーティーチューン「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」で、早くも夏を呼び込む。さらに「SUPER FLY」では、STARTING MEMBERも個性豊かなコスチューム姿で登場。ミュージカルのような世界観で、“ケイコちゃん”こと美女に姿を変えた木村をめぐる恋物語が展開されていく。……と思いきや、周りを見てみると、スタイルのよさゆえに、どうしても王子様にしか見えないマジシャン役の“なつなつコンビ”（堀・澤本）や、囚人役の陣を追いかける“ポリス藤原”など、ツッコミどころが満載。EXILE THE SECONDのワンマンライブに行くと、時折“エディネスミス”（エディ・マーフィーのモノマネをしたNESMITH）が現れることがあるのだが、EXILE TRIBEのライブでよく見るカオスな芝居は、もしかしたらココが起源なのかもしれないな……と、アニキ達のはしゃぎぶりを見て感じた。

賑やかに歌い踊った先輩達から一転、SHOKICHIプロデューサーに呼び込まれたLIL LEAGUEとKID PHENOMENONは、大人びた表情で観客を魅了。繊細なボーカルと高いダンススキルで、“Z世代の勢い”を見せつけるKID PHENOMENONが披露したのは、胸に秘めた本音を吐露するような最新曲「Mirror」。一足先にデビューし、『EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"』のオープニングアクトを務めていたこともあるLIL LEAGUEは、すっかり逞しくなった歌声で、ミディアムバラード「15分」に等身大の想いを込めた。

そして「Ti Amo」のMVを連想させる劇場の映像を挟み、TAKAHIROが加入したEXILE第二章から第三章までの名曲メドレーが幕を開ける。ステージに華やかなストリングスの音色が舞い込むと、色とりどりの花で飾られたオブジェを背にして、自らもブーケを手にしたATSUSHI、TAKAHIRO、MATSU、ÜSA、MAKIDAIが寄り添いながら登場。そこに他のメンバーやキッズダンサーが続々と集まり、2011年よりも仲間が増えた“旅の先”で「Each Other's Way ～旅の途中～」を届けた。次の「Flower Song」は、レジェンド3人が勇退直前にリリースしたアルバム『19 -Road to AMAZING WORLD-』にも収録されており、2014年から世界や佐藤といった新メンバーを迎えて第四章に突入したEXILEにとって、グループの転換期を印象付ける1曲。2021年には、EXILEデビュー20周年を記念した企画「EXILE TRIBUTE」で、FANTASTICSが「Each Other's Way ～旅の途中～」と「Flower Song」をカバーしたこともあり、過去と未来を同時に体感するステージとなっていた。

それはその後の楽曲も同じく、TETSUYA、陣、岩谷、浦川、藤原が踊る「Lovers Again」にはÜSAが参加。世界、佐藤、木村が踊る「ふたつの唇」にはMAKIDAIが。橘、NAOTO、山本、神谷が踊る「Ti Amo」にはMATSUが加わり、懐かしさもありながら一段とパワーアップしたダンスで、楽曲をドラマティックに彩った。個人的に特に気になったのは、「Lovers Again」。同曲を踊ったメンバーが、」Someday（こどもバージョン）」でTAKAHIRO役を務めていた藤原や、キッズ時代からEXILEのMVに多数出演している岩谷・浦川といった“生粋のJr.EXILE”だからだ。当時のEXILEが夢を託した“子ども達”が、17～18年後、ATSUSHIとTAKAHIROの歌声を纏いながら、哀愁を帯びたラブバラードを表現していると思うと、グッとくるものがある。しかも、「Lovers Again」を共に踊ったTETSUYA、岩谷、浦川と、『ふたつの唇』を踊った木村は、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」をテーマに掲げるユニットEXILE B HAPPYとしても活動中。彼らを通して、次世代へ脈々と受け継がれていくEXILE魂を実感した。

また、しなやかな指先の表現でNAOTOが「Ti Amo」を締め括ると、「響 ～HIBIKI～」ではAKIRA、小林、澤本、堀という高身長のメンバーが、長い手足を活かしながら、映像とリンクした幻想的なパフォーマンスを披露。TAKAHIROが「みなさん、この曲と共に素敵な思い出をたくさん作っていただき、何よりもこの曲を育てていただき、本当にありがとうございます！」と叫び、ATSUSHIが「みなさんで一緒に歌ってみませんか？」と呼びかけた「道」では、ATSUSHI、TAKAHIRO、MATSU、ÜSA、MAKIDAIと観客1人ひとりの“道”が再び重なり、大きなシンガロングに。その歌声を満足そうに受け止めると、ATSUSHIは歌詞を〈溢れ出した“みんなへの愛が”止まらない〉にアレンジして感謝を伝えた。

2001年、EXILEは歌に特化した踊らないボーカルと、ダンスに特化したパフォーマーという構成で始動した。そのため大きく分けると、メッセージが静かに心に染み入るメロディアスな楽曲と、ダンスが映えるアップテンポな楽曲という2つの顔を持つ。そのうち“歌心”を象徴しているのが、第一章からEXILEを牽引してきたATSUSHIと、第一章からのEXILEファンとして歌い続けているTAKAHIRO。この日はATSUSHIが「愛燦燦」（美空ひばり）をゆったりと歌い上げ、パフォーマーによるダンスショーケースに繋いだ。そこからはもう、一瞬たりともステージから目を離せない。EXILEは節目となるタイミングで神殿や神をモチーフにしたMVを発表する傾向があると思うのだが、パフォーマーが出揃った背後にも“神殿”のような映像が……。思わぬ演出で期待が煽られる中、ダンスソロのトップバッターを務めたのは、アクロバットやフットワークを得意とする浦川・岩谷と共に現れた、TETSUYA。サポートダンサーを引き連れてセンターステージに駆け上がった澤本は、観客の視線を全身に浴びて東京ドームを独占。憧れのドームを嬉しそうに満喫している澤本とは対照的に、小林とAKIRAはスタイリッシュなサングラス姿でメインステージに立つ。その雰囲気はターミネーターのようで、まさかあんなに激しく暴れ倒すとは。“THE RAMPAGEの参謀”山本を、“ダンスの申し子”ことFANTASTICSのリーダーも務める世界が迎え撃つ展開も白熱していたが、やはり『PERFECT YEAR Special』ではレジェンド3人の熟練技がトリを飾った。

そんな幸せな時間をさらに盛り上げるべく、後半戦は、ATSUSHIが“再会の喜び”をテーマに書き下ろしたポップチューン「Get-go！」で会場をひとつに。「VICTORY」からはフロートに乗り込み、「Someday -House Mix-」「BOW & ARROWS」「WON'T BE LONG」を手に観客のもとへと進んでいく。ドームということで座席からメンバーまでは距離があったが、どんな時でも一生懸命に踊る佐藤のダイナミックなパフォーマンスは健在で、望遠でもしっかりと伝わった。2014年に史上最年少の19歳でEXILEに加入した新星は、12年経っても変わらずに、全力で輝き続けている。それでも、本編最後の「銀河鉄道999」で先陣を切って花道に歩き出した佐藤の表情には、彼がこれまでのキャリアで得た自信と、次世代のEXILEを背負っていく覚悟が滲んでいるように見えた。

「銀河鉄道999」では、ラップで会場の熱気を掻っ攫っていったVERBAL（m-flo）を皮切りに、アンコールもスペシャルゲストが続々と登場した。中でも驚いたゲストが、トップシークレットで出演したB’zのギタリスト松本孝弘。満を持してコラボ曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を演奏し始めると、場内はすぐにヒートアップ！ 以前発表した「RED PHOENIX」でも、NESMITHがギターを弾き、SHOKICHIがドラムを叩くというバンドスタイルのパフォーマンスがあったように、EXILEとロックとの相性の良さを再確認する。その勢いに乗って、旧友DOBERMAN INCもステージに乱入。EXILE TRIBEが大事に受け継いできた“24karats”（本物）としてのプライドを掲げて、「24karats Special Medley」（「24Karats Gold Diggers」「24Karats STAY GOLD」「24Karats TRIBE OF GOLD」「24Karats GOLD SOUL」）を駆け抜けると、いつの間にかメンバーの多くが上裸で拳を突き上げていた。意気揚々とジャケットを脱ぎ捨てる、肉体自慢達――。その鍛え抜かれた肉体はもちろんカッコいいのだが、彼らの自信に満ちた勇姿を見ていたら、開演前、このレポートで何を伝えればいいのかとあれこれ考えていたのが嘘のように、なんだか笑えてきた。自分がこれまでやってきたことに対して、もっと自信を持ってもいいのかもしれないなぁと、ぼんやり思う。

そこに流れ込むのは、オープニングの問いかけに対するアンサーを綴ったメッセージ。「笑っていてほしい、それがEXILEが存在する意味――THE REASON」スクリーンに映し出されたその言葉が、それで良いのだと後押ししてくれた。

締めのMCでは、レジェンド3人がライブの感想や年末に控える「"EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE" ～LDH PERFECT YEAR 2026～」への意気込みを語り、ÜSAが「また帰って来てもいいですか？」と呼びかけると、客席からも温かいエールが。その様子を見守っていたTAKAHIROは、「年末は、お三方にももっとたくさんの曲に出ていただいて、懐かしい曲もやっていただいて……きっとエモいライブになると思います」とニッコリ。すかさず「セットリストもほとんど出ていただいて」と畳みかけると、“EXILE初代プリンス”の無茶振りに、レジェンド達も「は、はい（笑）」とたじたじになっていた。また、STARTING MEMBERからは陣と澤本が指名され、「EXILE好きですか！？ LDH好きですか！？ 僕もです！」（陣）、「みなさん、“サワ”って呼んでもらっていいですか？……ありがとうございます。嬉しいです」（澤本）と、観客とのやりとりを楽しむ。ATSUSHIから無茶振りをされた堀は、動揺しながらも、バラエティで鍛えられた無茶振り対応力を発揮して「僕の夢がこうして形になって、本当に幸せだなと思っています。この幸せな気持ちをみなさんにもたくさん届けていけるように、FANTASTICSも頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします」とコメント。最後はATSUSHIが、不安定な世界情勢や日本で起きている震災に想いを馳せて「こんな時代をEXILEと一緒に、こうして愛の波動で、どうにかしてみんなと乗り切っていけたらと心から願っています」と熱弁し、ラストナンバー「Rising Sun」へ。2011年に東日本大震災の復興支援を目的としたチャリティーソングとして制作された同曲が、約15年の時を経て、『EXILE LIVE 2026 “THE REASON”～PERFECT YEAR Special～』の夜に打ち上がった。

EXILEは、5月20日にアルバム『24karats GOLDEN BEST』のリリースを予定しており、前述した通り、年末には『"EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE" ～LDH PERFECT YEAR 2026～』（MATSU、ÜSA、MAKIDAI、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、世界SEKAI、TAIKIが出演）が決定している。この歌で、このダンスで、自分達の生き様で目の前にいる1人ひとりを笑顔にしたい――。そう願いながらEXILEは、25周年の集大成と、明るい未来に向かって『LDH PERFECT YEAR 2026』を突き進んでいく。

※1：https://realsound.jp/2022/01/post-949911.html※2：https://realsound.jp/2022/09/post-1138601.html※3：https://realsound.jp/2021/08/post-833915.html

（文＝斉藤碧）