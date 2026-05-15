ワコール「エアインブラ」新登場♡夏を快適にする軽やかブラに注目

暑さが年々厳しくなる日本の夏に向けて、「ワコール」ブランドから新作ブラジャー［エアインブラ］が登場♡軽やかなつけごこちと通気性、さらに自然できれいなバストシルエットを両立した、夏にぴったりのアイテムです。2026年5月14日（木）よりワコールウェブストアで先行発売、5月21日（木）から全国店舗・ECサイトで順次展開。暑い季節を快適に過ごす“下着の衣替え”に注目です。

軽やか＆ムレにくい夏ブラ

［エアインブラ］は、夏特有のムレや暑さ対策を考えて開発された新感覚ブラジャー。薄く小さい花びら型パッドにチュールを重ねた独自のカップ構造で、軽いつけごこちを実現しています。

さらに、バック部分には接触冷感素材を採用。通気性のある素材を使うことでムレにくく、長時間でも快適に着用できるのが魅力です。

カップ脇やバック部分はフラット仕上げになっており、脇や背中にくいこみにくい設計なのもうれしいポイント♪

バストを自然に持ち上げながら、美しいシルエットへと整えてくれるので、暑い日でもストレスフリーにおしゃれを楽しめます。

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ブラ＆ショーツの商品詳細

ブラジャー［エアインブラ］は、品番BXB427、価格8,690円（税込）。サイズはD・E・Fカップの65・70・75・80を展開しています。

カラーはBL（ブラック）、GY（サンドグレー）、OR（オレンジ）の3色です。

セットで楽しめる［ノーマルショーツ］は、品番PXB127、価格3,850円（税込）。サイズはM・L、カラーはブラと同じBL（ブラック）、GY（サンドグレー）、OR（オレンジ）をラインナップ。

軽やかな素材感と、洋服にひびきにくい切りっぱなし仕様で、デイリー使いしやすいデザインです。

［Tバックショーツ］は、品番PXB427、価格3,850円（税込）。サイズはMのみ。

透け感のあるチュールとリバーレースのアップリケが上品で、大胆なループデザインがアクセントになっています。

夏におすすめの快適インナーも

ワコールでは、この夏を快適に過ごすためのアイテムも豊富に展開しています。

［夏めくブラ］は、汗が気になりにくいさらりとした着用感が魅力。価格は6,600円（税込）～で、BE（アイボリー）、GY（モーブ）、PI（ライトピンク）、SX（スカイブルー）の4色展開です。

メッシュ素材や吸汗速乾素材を採用し、暑い日でも快適に過ごせます。

［肌リフトシアー］は、通気性と接触冷感性を備えたガードル。価格は6,380円（税込）～、カラーはBE（ベージュ）、BL（ブラック）、SX（スカイブルー）。

下半身をすっきり見せながら、ひんやり快適な着用感を叶えます。

さらに、就寝時用の［ナイトアップブラ］もラインナップ。価格は5,500円（税込）～で、BL（ブラック）、BU（ブルー）、SP（ライトピンク）、BE（アイボリー）の4色展開。

寝汗による不快感を軽減し、夏の夜のバストケアをサポートします。

夏の“下着の衣替え”を楽しんで♡

ワコールの［エアインブラ］は、軽さ・通気性・美しいシルエットを兼ね備えた、この夏注目の新作インナー。暑さやムレによるストレスを軽減しながら、毎日を快適に過ごせるアイテムです。

洋服を夏仕様に変えるように、下着も季節に合わせてアップデートしてみては♡自分に合った快適インナーで、夏のおしゃれをもっと楽しみましょう。