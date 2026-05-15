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「自覚症状は全くない」54歳で前立腺がんが発覚した男性、1500円のオプション検査が命を救ったリアルな闘病記

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「54歳で前立腺がん発覚。たった1,500円の検診オプションが命を救ったリアルな体験談【メンバー闘病記】」と題した動画を公開した。泌尿器科専門医のひかつ先生が、前立腺がんサバイバーである視聴者であるトシヒデさんと対談し、「自覚症状は全くない」というがん発見の経緯から術後のリアルな生活までを語り合った。



会社の健康診断で保健師に勧められ、1500円ほどのオプション検査でPSA（前立腺特異抗原）を測定したトシヒデさん。結果は基準値を大幅に超える「55.0」で、ひかつ先生は「54歳でのPSA55というのは、ほぼ100%前立腺がんの可能性が高い」と当時の状況を解説した。



その後、生検を経て前立腺がんと診断されたトシヒデさんは、ダヴィンチ（ロボット支援）による全摘手術を決断。術後の経過について「ベッドから立ち上がった時点で尿が全部出てしまう」と激しい尿漏れに悩まされた日々を赤裸々に告白した。また、ホルモン療法の副作用により「きれいさっぱり性欲がなくなった」と明かし、筋力低下などの身体的な変化についても語っている。



トシヒデさんは現在、骨への転移が見つかりながらもホルモン療法を続けて前向きに生活している。ひかつ先生から「がんと共に生きましょう」と声をかけられたことに触れ、「大病をしたら価値観が変わる」と日々の何気ない生活に感謝する心境を明かした。



動画の終盤では、自身の経験から「45歳で1回測っておいた方が自分の基準値になる」とPSA検査の重要性を力説したトシヒデさん。現役医師とサバイバーによる当事者ならではのリアルな対話は、多くの同世代男性にとって有益な情報となっている。