お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（39）が、14日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演し、40代芸人を反面教師に若者へ警鐘を鳴らした。

トークテーマは「若手っぽい仕事してるけど意外と40歳いってる芸人」。40代で体を張ったり、若手とみられがちな立ち位置について語り合った。

「ハライチ」澤部佑は、社会に出た同世代と話が合わないことを告白した。すると相方の岩井勇気も「無知というのがあります。40なのに、一般常識とか、芸能のこととかを全然知らない」と告白。「この間、澤部がロサンゼルスにドジャースの試合を見に行った時、“ドジャースって誰か日本人の選手いたっけ？”と聞いちゃった」とぶっちゃけると、「え〜！？」と驚きの声が上がった。

そんな話が出た上で野田は、年相応に広く知識を身に付けておくべきだという考えを口にした。「若い時の方が、知識が偏っている方がかっこよかった。それがむしろ若いって感じがした」というが、「そのまま年を取ると、ただの物知らずになってくる」と指摘。スタジオには笑いも起きたが、「今、20代とかで“俺はこんなの興味ない”とか言っているやつは、全員こうなるから」と、真面目に忠告していた。