米ラスベガスで話題の「スフィア」アブダビに2029年開業予定 約17億米ドルを投じる新ランドマーク
【女子旅プレス＝2026/05/15】アラブ首長国連邦の首都・アブダビのヤス島における、没入型エンターテインメント施設「スフィア・アブダビ（Sphere Abu Dhabi）」の建設が決定。開業は2029年を予定している。
【写真】2029年開業予定「スフィア・アブダビ」完成イメージ
米ラスベガスに2023年に開業し、大きな話題を呼んだ「スフィア」は、先進技術を基盤とした体験メディア。その米国外初となるプロジェクトとしてアブダビでの建設計画が発表された。建設費用には約17億米ドルという莫大な予算が投じられ、ヤス・モールやシーワールドの間に位置。最大2万人を収容し、没入型体験、公演レジデンシー、スポーツイベント、ブランドイベントなどの場として活用される。
主要コンテンツのひとつとなる没入型体験「スフィア・エクスペリエンス」のほか、アーティストによる長期公演や大規模なスポーツイベントなども開催予定。また、外観を覆う球体型の巨大LEDスクリーン「エクソスフィア」では、エミラティアーティストによるアートが映像表現で鮮やかに映し出される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・開業時期：2029年予定
・収容人数：最大2万人
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【写真】2029年開業予定「スフィア・アブダビ」完成イメージ
◆アブダビに誕生する新ランドマーク「スフィア」とは
米ラスベガスに2023年に開業し、大きな話題を呼んだ「スフィア」は、先進技術を基盤とした体験メディア。その米国外初となるプロジェクトとしてアブダビでの建設計画が発表された。建設費用には約17億米ドルという莫大な予算が投じられ、ヤス・モールやシーワールドの間に位置。最大2万人を収容し、没入型体験、公演レジデンシー、スポーツイベント、ブランドイベントなどの場として活用される。
◆未知の没入体験「スフィア・エクスペリエンス」
主要コンテンツのひとつとなる没入型体験「スフィア・エクスペリエンス」のほか、アーティストによる長期公演や大規模なスポーツイベントなども開催予定。また、外観を覆う球体型の巨大LEDスクリーン「エクソスフィア」では、エミラティアーティストによるアートが映像表現で鮮やかに映し出される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スフィア・アブダビ（Sphere Abu Dhabi）概要
・開業時期：2029年予定
・収容人数：最大2万人
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