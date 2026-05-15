『コナン』毛利蘭役キャスト変更 山崎和佳奈さん死去で後任は現在代役の岡村明美が継ぐ
人気アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、現在テレビアニメで代役を務めている『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が、後任として今後も担当することが発表された。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん＆『コナン』毛利蘭役の後任務める岡村明美
アニメ公式サイトでは、「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と報告。
続けて「山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります。長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます」とつづった。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めていた。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん＆『コナン』毛利蘭役の後任務める岡村明美
アニメ公式サイトでは、「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と報告。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めていた。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
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