週末にかけて、晴れるところが多いでしょう。この時期としては気温が高く、九州などで真夏日になるところもありそうです。屋外で激しい運動をする場合は、熱中症に注意してください。

■全国予報（15日予報）

きょう（15日）は、高気圧に覆われて、九州〜北海道の広い範囲で晴れるでしょう。朝のうち雲の多い関東も次第に晴れてくる見込みです。初夏の日差しが照りつけ、新緑がまぶしく感じられそうです。前日のような突然の雨や雷雨はない見込みで、洗濯日和となるでしょう。なお、沖縄・先島諸島では激しい雨のおそれがあります。

■全国気温（15日予想）

日中の気温は、平年を上回るところが多いでしょう。特に九州北部では真夏日のところもありそうです。また、北海道や東北北部でも場所によっては7月並みの陽気が予想されます。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

帯広 28℃（＋10 真夏並み）

札幌 24℃（＋5 7月上旬）

青森 24℃（＋5 7月上旬）

仙台 21℃（＋5 5月下旬）

新潟 21℃（＋2 5月中旬）

東京 25℃（-1 5月下旬）

甲府 30℃（＋3 7月上旬）

名古屋 26℃（-3 5月下旬）

大阪 28℃（±0 6月中旬）

広島 28℃（＋1 6月下旬）

高知 27℃（-1 6月中旬）

福岡 27℃（＋1 6月中旬）

佐賀 31℃（＋1 7月中旬）

熊本 32℃（＋2 7月中旬）

■週末の天気

土日（16日〜17日）は、北海道で、くもりや雨のところがありますが、本州・四国・九州は晴れるところが多いでしょう。土曜（16日）は、九州北部や内陸盆地で、顕著な暑さが予想されています。熊本で31℃、佐賀・甲府で30℃まで上がるでしょう。東京は27℃の予想です。日曜（17日）も、5月とは思えない暑さが続き、熊本・佐賀・甲府で30℃まであがるでしょう。東京は27℃の予想です。西日本〜東北南部の高温傾向は、来週水曜（20日）頃までは続きそうです。

（気象予報士・平井史生）