【Amazon.co.jp 限定】AOC製27インチゲーミングモニター「27G42E/11」

Amazonにて、PhillipsとAOCのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月28日23時59分まで。

今回、解像度WQHD（2,560×1,440）で、最高リフレッシュレート100Hz、最大応答速度1ms（MPRT）に対応するIPSパネルを搭載したPHILIPSの27インチモニター「27E1N5500B/11」や、フルHD（1,920×1,080）の解像度で、リフレッシュレート180Hz、最大応答速度0.5ms（MPRT）に対応するAOC製Amazon限定モデルの23.8インチゲーミングモニター「24G42E/11」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Phillips製27インチIPS液晶モニター「27E1N5500B/11」

【Amazon.co.jp限定】AOC製23.8インチゲーミングモニター「24G42E/11」