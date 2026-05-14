のん×齋藤飛鳥、クールさとモード感が際立つお腹チラ見せmiumiuコーデショット公開にファン歓喜

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のんが5月14日、アメーバオフィシャルブログを更新。洗練された“miumiuコーデ”姿とともに、元乃木坂46の齋藤飛鳥との2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■「齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた 嬉しい」（のん）

5月13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした一夜限りの『Miu Miu Jazz Club』を開催。日本のジャズ文化やジャズ喫茶に見られる独自の感性から着想を得て、日本との長年にわたる関係性を背景に、音楽を軸とした多様なカルチャー表現との対話を、体験として届けるイベントだ。

この日、のんは「素敵な夜」と題してブログを更新。「上原ひろみさんの放つ音たちがグサグサと心に染み入りました。最高の夜」と振り返り、ブラックを基調にした透け感のあるレース素材や立体感のあるフリルデザインが印象的なレイヤードスタイルのトップスに、お腹が“チラリ”と見える膝丈のタイトスカートを合わせたmiumiuの“エプロンルック”を着用し、クールさとモード感が際立つコーディネート姿を複数枚公開。手にはブラックレザーのバッグを持ち、濡れ感のあるヘアスタイルとナチュラルメイクで洗練された雰囲気を漂わせた。

のんは「miumiuのエプロンルックは、見たことのない新鮮なレイヤードで目が覚めるようでした」とファッションへの感動もつづった。

さらに、「そして齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた 嬉しい」と、齋藤との2ショットも公開。壁紙が印象的なシックな空間で並ぶふたりの姿は、まるでファッション誌の1ページのような仕上がりとなっている。

この投稿にファンから

「カッコいい」

「ヤバヤバヤバヤバヤンバルクイナ」

「お二人ともナイス」

「夜空に舞い降りた…天使のようなイメージ」

などの声が寄せられている。

■【画像】クール＆モード感溢れるのん

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のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「素敵な夜」

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