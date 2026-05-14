OUR WACOALとbeautiful peopleが共演！1枚で決まる洗練カップインウェア

ワコール発のファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、独創的なデザインで人気を集める「beautiful people（ビューティフルピープル）」が初のコラボレーションを実現♡2026年5月29日（金）より、カップインタンクトップとカップインドレスを発売します。下着の構造を“見せる”という新発想を取り入れたデザインは、ファッション性と快適な着心地を両立。1枚でおしゃれに決まる、新感覚のカップインウェアに注目です。

構造美を楽しむ新デザイン

今回のコラボでは、「beautiful people」ならではのパターンメイキングを採用し、通常は内側に隠れるインナー構造をあえて表現。

タンクトップ、フルカップ、3/4カップなど異なるカットラインを融合させた、唯一無二のデザインに仕上げています。

さらに、「OUR WACOAL」で人気のカップ構造をベースに新設計された周辺パーツを組み合わせることで、ファッションアイテムとしての美しさと、ここちよいフィット感を実現。

伸縮性に優れたパワーメッシュ素材を使用し、透け感を活かしたモードな雰囲気も魅力です。

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カップインタンクトップ＆ドレス

カップインタンクトップ



価格：17,600円（税込）

オールブラックでまとめたモード感漂うデザイン。ウエスト部分にはパワーメッシュの透け感を活かし、スタイリッシュな印象を演出します。

品番：JCX264

サイズ：S／M／L（カラー：BL）

カップインタンクトップ



価格：19,800円（税込）

パワーメッシュにチェック柄をプリントした存在感のあるデザイン。1枚でコーディネートが完成する主役級アイテムです。

品番：JCX260

サイズ：S／M／L（カラー：BU／BE）

カップインドレス



価格：71,500円（税込）

「beautiful people」が一から型をデザインした特別なドレス。

インナーパンツ部分には透けにくいストレッチ素材を使用し、ウエスト周りはパワーメッシュを二重にすることで、絶妙な透け感バランスを実現しています。

1枚でさらりと着こなせる洗練デザインは、特別なお出かけにもぴったり♪

品番：JCX265

サイズ：S／M（カラー：BL／BU／BE）

ファッションと下着の新しい関係

今回のコラボアイテムは、下着の技術とファッションデザインを融合させた、新しい価値観を提案するコレクション。インナーとしてだけでなく、洋服として楽しめる自由な発想が魅力です。

2026年5月29日（金）より、全国の一部取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売開始。

ファッション感度の高い大人女性にこそチェックしてほしい、特別感あふれるコラボレーションです♡

まとめ

“下着を隠すもの”という固定概念を覆す、「OUR WACOAL」と「beautiful people」のコラボレーション。

構造そのものをデザインへと昇華したアイテムは、ファッションをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりです。

機能性だけでなく、着るだけで気分が高まるようなモード感も魅力♡ぜひこの機会に、新しいカップインウェアの世界を体感してみてください。