「脳バグる」2児の父の“授業参観スタイル”に「お姉ちゃんじゃないか！」「逆に目立ちそう」反響！
女装姿が注目されている2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしい“授業参観スタイル”を公開しました。
【写真】谷琢磨のカジュアルコーデ
コメントや引用リポストでは「ママか、少し歳の離れたお姉ちゃんに見えます」「お姉さんですか？としか言われないと思う」「お姉ちゃんじゃないか！シンプルなのに可愛すぎるぅ」「これ逆に目立ちそう」「髪型もメイクも控えめでないけど服装は確かに控えめ」「周りのお父さん達がドキドキしないか心配です だって綺麗ですもん」「マジでこのオッサン(48)見てると脳バグる」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】谷琢磨のカジュアルコーデ
「シンプルなのに可愛すぎるぅ」谷さんは「お父さんの授業参観スタイル 学校は娘が輝く場所なので、私は目立たない服装を心掛けています」とつづり、1枚の写真を投稿。白いTシャツとデニムパンツを合わせた、カジュアルなコーディネートです。ピンクヘアがかわいらしく、似合っています。また「カジュアル初心者すぎてTシャツをパンツインしてたらすごい笑われた でも皆が笑顔になると嬉しいので、これからもパンツにインしていこうと思います！」とのことです。
「娘たちと一緒におままごと」4月16日には「娘たちと一緒におままごとする時間が幸せすぎるお父さん」と、2人の娘と遊んでいる様子を公開していた谷さん。フリルのドレスが似合っていてかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)