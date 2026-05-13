この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京都産業大学のYouTubeチャンネル「ハテナの探究」が、「トー横キッズ・グリ下に若者が集まる本当の理由を元少年院長が解説する」と題した動画を公開した。京都産業大学 法学部教授の服部達也氏が、トー横キッズやグリ下に若者が集まる背景と、その実態について解説している。

動画では、服部氏がトー横キッズやグリ下の現状を説明。「行き場がない、救いを求めて逃げてきている」若者が集まっていると語る。女子少年院に入る少女の背景について、多くが家庭内で虐待、特に性的虐待を受けていると指摘。母親のパートナーから被害に遭い、母親に相談しても「今の安定した生活を崩すな」と拒絶され、「この世に味方は一人もいない」と悟ってしまう深刻なケースもあると明かした。

絶望した少女たちはSNSなどで救済者を求める。服部氏はこの傾向を「白馬の王子様症候群」と呼ぶ。しかし、待ち受けているのは悪意を持った大人たちであり、違法薬物の売買や性的な搾取、特殊詐欺の「かけ子」など、犯罪の手駒として引き込まれていく。最初は被害者的だった若者が、いつの間にか加害者に加担させられてしまう構図を服部氏は解説した。

さらに、日本の行政支援が「申請主義」であり、自ら助けを求められない若者に対し、行政側から声をかける「アウトリーチ」が不足している現状を指摘。世間からは「困った人たちだな」と捉えられがちだが、「実はその人たち自身が困っている」と理解を促した。彼らの生きづらさを解消する支援の必要性を強く訴え、社会福祉のあり方を問いかける内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:21

若者が集まるトー横キッズ・グリ下の実態とは
02:56

若者たちと犯罪の関わり 被害者から加害者へ
06:07

女子少年院に入る少女の背景にある「虐待」
07:46

行政支援の課題 求められる「アウトリーチ」
08:47

若者たちの生きづらさを理解する社会へ

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