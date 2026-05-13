人気YouTuber・ヒカルさんの動画にたびたび登場する兄、まえすさんが2026年5月12日にXでお笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘さんの「嫌いな芸人」に言及し、ひんしゅくを買っている。

「ずっと気になってた」...直接コラボのYouTuberから又聞きか

Xでは、人気YouTuber・カノックスター（かの）さんがヒカルさんとのコラボ撮影に伴い「まえすありがとう」などと投稿したところ、引用リポストで、まえすさんが下記のように反応した。

この投稿を受けてXでは、「聞いたとしても書いちゃダメでしょ」「かのさんが口軽いみたいな感じになる。。」「カノさんの信用がなくなるんじゃないかな」「尾形さんにも失礼」「誰も得しない」「まえすはこういうことを軽々しく言わない常識人やと思ってた」といった声が相次いだ。

ヒカルさんは「まえすが軽く炎上して叩かれててくそ笑った」といい、まえすさんは「覚悟してました笑」と応じている。

かのさん×尾形さんコラボで「嫌いな芸人」話題に

尾形さんは、3日にYouTubeで公開されたかのさんとのコラボ動画で、「嫌いな芸人の方いますか？」という質問に答えたことが話題になっている。動画では「人のこと別にそんな嫌いにならないのよ」「1人だけいる」と前置きし、ピー音が流れた後に、

「大っ嫌い！」「暴力。あと人だと思ってないというか、あの人って人見るから基本...（態度を）変えるのよ。だから先輩とかだったら誰も可愛いイメージだと思うけど、後輩からしたらもう」「人間の中で1番やばい人間、俺は大嫌い」

などと畳みかけていた。一方で「やっぱり腕は確かだから、面白いんだよ」としつつ、「面白いんだけど人としては終わってる。こんなに言うのは初めてだよ俺。ちょっと大丈夫かなと思う。ボッコボコにされるんじゃん」とこぼした。

その後、5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）でお笑い芸人・中山功太さんが「ずっといじめられていた先輩がいる」と告白したことで、SNS上では相手が同一人物ではないかとの憶測も広がる騒ぎとなった。

疑惑の矛先がお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄さんに向くと、10日に相方・八木真澄さんが間を取り持つようにして謝罪。ただ、「世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と説明していた。

中山さんに関しては、高橋さんも同日にXで謝罪し、和解に至ったとみられる。