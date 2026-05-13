第79回カンヌ国際映画祭開幕 是枝裕和監督がオープニングレッドカーペットに登場
第79回カンヌ国際映画祭が、フランス時間5月12日に開幕。オープニングセレモニーのレッドカーペットに16日にコンペティション部門での公式上映を控える『箱の中の羊』（インターナショナルタイトル：Sheep in the Box）から、是枝裕和監督が参加し、「コレ・エダー」の呼びかけに笑顔で応えた。
【写真】是枝裕和監督が着用したショーメの1点物「アンヴォル」ブローチ
各国の映画監督や俳優、セレブたちが豪華絢爛な衣装を身にまとい、レッドカーペットを歩く中、オフィシャルアナウンスで「コレ・エダ」の名前が呼ばれ、ブラックのタキシードの胸元に翼をモチーフとしたショーメの1点物の「ENVOL（アンヴォル）」ブローチをつけた是枝監督が登場。
是枝監督は、レッドカーペットの周りに密集する世界各国から集まったカメラマンたちからの「コレ・エダー」の掛け声の迫力と、数多のフラッシュに一瞬驚いたような顔をみせるも、笑顔で手を振り応えながら進み、世界の映画人たちに、あいさつやハグを求められ交わした。
また、是枝監督とも親交の深いポン・ジュノ監督をはじめ、ジャック・オーディアール、クロード・ルルーシュ、アルフォンソ・キュアロン等監督、さらに名誉パルム・ドールを受賞するピーター・ジャクソンがレッドカーペットに登場。
コン・リーや、ジェームズ・フランコ、ジェーン・フォンダ、イライジャ・ウッド、ディエゴ・ルナ、ルイ・ガレルなど、華やかな俳優の面々が続々とレッドカーペットに登場し、会場を大いに沸かせた。
今回コンペティション部門の審査員長を務めるのは、2004年『オールド・ボーイ』でグランプリを受賞、さらに2009年『渇き』で審査員賞、2022年『別れる決心』で監督賞を受賞したパク・チャヌク監督。アジア人として初の審査委員長となる。レッドカーペットには、審査委員長パク・チャヌクをはじめ、本年度審査員を務めるデミ・ムーア、クロエ・ジャオ、ステラン・スカルスガルドらも集結。賑々しい幕開けとなった。
【写真】是枝裕和監督が着用したショーメの1点物「アンヴォル」ブローチ
各国の映画監督や俳優、セレブたちが豪華絢爛な衣装を身にまとい、レッドカーペットを歩く中、オフィシャルアナウンスで「コレ・エダ」の名前が呼ばれ、ブラックのタキシードの胸元に翼をモチーフとしたショーメの1点物の「ENVOL（アンヴォル）」ブローチをつけた是枝監督が登場。
また、是枝監督とも親交の深いポン・ジュノ監督をはじめ、ジャック・オーディアール、クロード・ルルーシュ、アルフォンソ・キュアロン等監督、さらに名誉パルム・ドールを受賞するピーター・ジャクソンがレッドカーペットに登場。
コン・リーや、ジェームズ・フランコ、ジェーン・フォンダ、イライジャ・ウッド、ディエゴ・ルナ、ルイ・ガレルなど、華やかな俳優の面々が続々とレッドカーペットに登場し、会場を大いに沸かせた。
今回コンペティション部門の審査員長を務めるのは、2004年『オールド・ボーイ』でグランプリを受賞、さらに2009年『渇き』で審査員賞、2022年『別れる決心』で監督賞を受賞したパク・チャヌク監督。アジア人として初の審査委員長となる。レッドカーペットには、審査委員長パク・チャヌクをはじめ、本年度審査員を務めるデミ・ムーア、クロエ・ジャオ、ステラン・スカルスガルドらも集結。賑々しい幕開けとなった。