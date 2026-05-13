佐野勇斗の「代表作」だと思う作品ランキング！ 『劇場版 トリリオンゲーム』を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。
ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。その後、数多くのドラマや映画に出演しています。
この記事では、「佐野勇斗の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は映画『劇場版 トリリオンゲーム』で演じた「平学・ガク」でした。2025年に公開された映画で、大好評を得たドラマ版から続くストーリーが展開されました。
佐野さん演じるガクは、天才的IT技術をもつ凄腕エンジニア。ドラマではトリリオンゲーム社の社長に就任し、劇場版ではその続きが描かれました。ドラマ版よりも成長したガクを佐野さんが丁寧に演じ、作品は大ヒットを記録しています。
回答者からは、「メインキャストとして出ているし、これで知った人多いと思うから」（30代女性／東京都）、「物語全体を通して成長していく姿が自然で、コミカルさと誠実さのバランスが印象的でした」（40代女性／愛知県）、「アイドルとしての人気も出てきた時に、大きい仕事をしてしっかり活躍していたから」（10代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位は、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）の「平学・ガク」です。Snow Manの目黒蓮さんが主演を務めたドラマで、大ヒット漫画が原作の作品となりました。
佐野さんが演じたガクは、気弱なパソコンオタク。人とのコミュニケーションは苦手ですが、天才的なITスキルを持ち、主人公で同級生のハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。クライマックスに向けて成長するガクを佐野さんが繊細に演じ、人気キャラクターとして愛されています。
回答者からは、「目黒蓮との掛け合いがおもしろかったしかっこよかった」（30代女性／沖縄県）、「初めて佐野勇斗という人を認識した作品だから」（30代女性／福岡県）、「作品自体のテンポが良く、佐野さんの演技が物語の推進力になっていたと感じるから」（50代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。その後、数多くのドラマや映画に出演しています。
この記事では、「佐野勇斗の代表作だと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『劇場版 トリリオンゲーム』（平学・ガク）／40票
2位は映画『劇場版 トリリオンゲーム』で演じた「平学・ガク」でした。2025年に公開された映画で、大好評を得たドラマ版から続くストーリーが展開されました。
佐野さん演じるガクは、天才的IT技術をもつ凄腕エンジニア。ドラマではトリリオンゲーム社の社長に就任し、劇場版ではその続きが描かれました。ドラマ版よりも成長したガクを佐野さんが丁寧に演じ、作品は大ヒットを記録しています。
回答者からは、「メインキャストとして出ているし、これで知った人多いと思うから」（30代女性／東京都）、「物語全体を通して成長していく姿が自然で、コミカルさと誠実さのバランスが印象的でした」（40代女性／愛知県）、「アイドルとしての人気も出てきた時に、大きい仕事をしてしっかり活躍していたから」（10代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位：『トリリオンゲーム』（平学・ガク）／92票
1位は、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）の「平学・ガク」です。Snow Manの目黒蓮さんが主演を務めたドラマで、大ヒット漫画が原作の作品となりました。
佐野さんが演じたガクは、気弱なパソコンオタク。人とのコミュニケーションは苦手ですが、天才的なITスキルを持ち、主人公で同級生のハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。クライマックスに向けて成長するガクを佐野さんが繊細に演じ、人気キャラクターとして愛されています。
回答者からは、「目黒蓮との掛け合いがおもしろかったしかっこよかった」（30代女性／沖縄県）、「初めて佐野勇斗という人を認識した作品だから」（30代女性／福岡県）、「作品自体のテンポが良く、佐野さんの演技が物語の推進力になっていたと感じるから」（50代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)