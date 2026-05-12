物価高騰の影響が続く中、新潟県は4月に発表した『GoToトラベル』の新潟県版に続き、独自の『GoToEat』キャンペーンを6月に開始すると発表しました。

【花角知事】

「物価高騰の影響を受けている県民、そして県内の飲食店を支援するということで、プレミアム付きの電子食事券。これを活用してキャンペーンを行いたい」



5月12日、新潟県が発表したのは6月に始まる『おいしさめぐるGoToEat新潟キャンペーン』について。



これは物価高騰の影響を受けている県民や飲食店を支援しようと実施するもので、国の交付金を活用し、23億円あまりの予算が投じられています。



新型コロナ禍で実施された際は紙の食事券が発行されていましたが、今回はQRコード決済アプリ『PayPay』を活用した電子食事券という形に。



県のLINE公式アカウントの画面に表示されるバナーをタップしてPayPay食事券を購入。



1口1万円で、PayPayに加盟している県内の飲食店で1万2500円分の食事券として使うことができます。



【花角知事】

「経済活性化に向けた外食需要の喚起ではあるが、県民の皆さんに、県の農林水産品について認識を深めてもらいたい」



食事券は先着50万口限定、1人あたり5口まで購入することができ、6月4日から販売・利用が始まります。