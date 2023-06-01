『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカーのカード1枚が1億770万円で落札、史上最高額に

米ヘリテージ・オークションズによる『スター・ウォーズ』関連オークションにて、ルーク・スカイウォーカーのトレーディングカードが68万7,500ドル（約1億770万円）で落札された。

2025年の最高落札額26万8,400ドル（約4,200万円）の二倍以上となる落札額。この分野における新たなベンチマークとなった。

落札されたのは、1977年Topps スター・ウォーズ シリーズ１No.1「ルーク・スカイウォーカー」PSA GEM MINT 10 ルーキーカード。

Toppsは、米国の老舗トレーディングカードブランド。スポーツカード、とりわけ野球カードの分野で知られ、現在はスポーツや映画、ドラマなどのエンタメ系コレクティブルも展開している。

『スター・ウォーズ』関連では、1977年の第1作公開当時からトレーディングカードを展開。今回落札された「1977年Topps スター・ウォーズ シリーズ1 No.1『ルーク・スカイウォーカー』」は、まさに映画公開当時の熱気を伝える初期アイテムであり、なおかつ最高評価にあたるPSA GEM MINT 10を獲得した個体だ。作品の歴史性、カードとしての状態、そしてルーク・スカイウォーカーというキャラクターの象徴性が重なったことで、今回の記録的な落札につながったとみられる。

そのほか、その他、1977年 O-Pee-Chee スターウォーズNo.1「ルーク・スカイウォーカー」PSA10は、同グレードのものが2枚しか存在しない特に希少なカナダ版で、2025年12月の前回記録の10万ドル（約1,565万円）を塗り替える、37万5000ドル（約5,870万円）で落札された。

さらに、1977年Topps シリーズ１No.7「The Villainous Darth Vader」PSA10は、約20万ドル（約3,200万円）で落札され、従来の4万8,000ドル（約750万円）を大幅に上回る新記録を樹立。また、1977年Topps シリーズ３No.207 「C-3PO(アンソニー・ダニエルズ) エラーカード」PSA10は、約4万1000ドル（約645万円）を記録し、これも前回の約2万5000ドル（約391万円）を遥かに凌ぐ記録となった。

このオークションは2026年5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなんで開催されたもの。トレーディングカードのほかアクション・フィギュア＆玩具のオークションが行われ、総売上232万ドル（約３億6330万円）、507名からの入札を集めた。

ヘリテージ・オークションズのエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントのジョー・マダレナは、「これらの素晴らしい結果は、スター・ウォーズのコレクター向けの市場がいかに力強く、そして広がりを見せているかを示しています」とコメント。「特に、ルーク・スカイウォーカーのルーキーカードをはじめとするビンテージのトレーディングカードへの予想を遥かに超えた需要が見られたほか、博物館級のミレニアム・ファルコンや、史上最高額を記録したコミックに至るまで、どのカテゴリーにおいても強い関心が寄せられています。参加者層の厚みやその背後にある世界中の熱狂が、引き続きこの市場をさらに高く押し上げていくでしょう」。