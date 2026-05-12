【セブン】5月12日からパン・スイーツなどが値段そのまま50％増量！「ジョージア」や「十六茶」の無料券も。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月12日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

「きき湯」無料券がもらえるのは14日まで

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月12日に始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア」の「ブラック」「カフェラテ」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

2つめの対象商品は、アサヒ「十六茶」（660ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月19日から6月1日まで。

また、5月8日から14日まで実施中のキャンペーンもあります。

対象商品は、「きき湯 ファインヒート リセットナイト」（50g）です。

1個購入すると、「きき湯 マグネシウム 炭酸湯」（30g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は5月15日から28日まで。

【ドリンク50円引き】

5月11日から6月7日までの期間、対象のドリンクを1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ワンダ コクの微糖（370g）

・ワンダ コクのカフェオレ（370g）

・UCC BLACK無糖 黒の余韻（275g）

・午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ（500ml）

・午後の紅茶 白ぶどうとレモン（500ml）

・サントリー クラフトボス ミルクラテ（500ml）

・サントリー クラフトボス チャイラテ（600ml）

・サントリー NOPE（600ml）

・サントリー 緑茶 伊右衛門（600ml）

・ミニッツメイド ゼロシュガーレモネード（600ml）

・ミニッツメイド ゼロシュガーピーチ（600ml）

・紅茶花伝 ロイヤルミルクティー（440ml／ホットは対象外）

・爽健美茶（600ml／ホットは対象外）

クーポン利用期間は5月11日から6月14日まで。

【値段そのまま増量キャンペーン】

5月12日から6月1日までの期間、第1弾と第2弾に分けて「お値段そのまま！50％以上感謝盛り」を実施しています。

5月25日まで実施中の第1弾の対象商品は以下の通り。

・中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増（野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量）

・直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン／炙りチャーシューのせ鉄鍋炒めチャーハン／町中華の鉄鍋炒めチャーハン（チャーハン・チャーシュー増量）

・セブン-イレブンこだわりTHEたまごサンド（総重量 増量）

・つぶつぶコーンマヨネーズ／醤油コーンマヨネーズパン（総重量 増量）

・こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック（大根・人参・きゅうり・キャベツ・味噌マヨネーズ増量）

・ふわっと生どら焼つぶあん＆ホイップ（あん・ホイップ・生地増量）

地域により商品の規格や価格が異なる場合があります。

※画像は公式サイトより。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ