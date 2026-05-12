「ドリフトしない」は嘘？意外と知らないホールエフェクトセンサーの真実と注意点
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「鍋ログCh.」が、「【ホールエフェクトセンサーは「ドリフトしない」の嘘】解説｜「ドリフトが悪化しにくい」が正解」と題した動画を公開した。動画では、コントローラーのスティックに触れていないのに視点が勝手に動く「スティックドリフト現象」を取り上げ、ホールエフェクトセンサーの本来の機能とコントローラー選びの注意点を提示している。
序盤では、ホールエフェクトセンサー搭載のコントローラーについて「ドリフト現象が生じない」という説明をよく見かけるが、それは事実と異なると指摘。同センサーは物理的な接点を持たないため劣化が生じにくい構造であり、「発生しない」のではなく「悪化しにくい」とするのが正しい表現であると解説した。
中盤では、スティックが反応するまでの余裕代であるデッドゾーンに言及。これを設定しない場合は、多かれ少なかれドリフトが発生するのが通常であると説明した。加えて、ゲームパッド本体にあらかじめ余裕代が設定されている「デジタルデッドゾーンの罠」を紹介。ゲーム上で「デッドゾーンなし」に設定してもドリフトが生じないため、品質が高いと錯覚しがちだが、高感度の恩恵を受けられないと注意を促した。
終盤では、ドリフト現象の解消において最も重要なのは、状態をゼロ点に再設定できる「校正（キャリブレーション）機能」であると断言。「ホールエフェクトセンサーの有無よりも校正機能の有無のほうが重要」と結論付け、快適なゲームプレイ環境を整えるための新たな基準を示した。
序盤では、ホールエフェクトセンサー搭載のコントローラーについて「ドリフト現象が生じない」という説明をよく見かけるが、それは事実と異なると指摘。同センサーは物理的な接点を持たないため劣化が生じにくい構造であり、「発生しない」のではなく「悪化しにくい」とするのが正しい表現であると解説した。
中盤では、スティックが反応するまでの余裕代であるデッドゾーンに言及。これを設定しない場合は、多かれ少なかれドリフトが発生するのが通常であると説明した。加えて、ゲームパッド本体にあらかじめ余裕代が設定されている「デジタルデッドゾーンの罠」を紹介。ゲーム上で「デッドゾーンなし」に設定してもドリフトが生じないため、品質が高いと錯覚しがちだが、高感度の恩恵を受けられないと注意を促した。
終盤では、ドリフト現象の解消において最も重要なのは、状態をゼロ点に再設定できる「校正（キャリブレーション）機能」であると断言。「ホールエフェクトセンサーの有無よりも校正機能の有無のほうが重要」と結論付け、快適なゲームプレイ環境を整えるための新たな基準を示した。
YouTubeの動画内容
関連記事
【VALORANT】見た目が可愛い上に「当て感も良くなる」お花クロスヘア導入法
【神アイテム】据え置き級の音をポケットに！iFi audio「xDSD Gryphon」は買うべき万能機
「今さら聞けない」イヤホン選びで後悔しないための必須知識。「定位」「音場」「分離感」って結局どういう意味？
チャンネル情報
運営しているブログ記事を逐次動画化しています。 Xでも毎日つぶやいているのでよければ是非遊びにいらして下さい!!