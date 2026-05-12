この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログCh.」が、「【ホールエフェクトセンサーは「ドリフトしない」の嘘】解説｜「ドリフトが悪化しにくい」が正解」と題した動画を公開した。動画では、コントローラーのスティックに触れていないのに視点が勝手に動く「スティックドリフト現象」を取り上げ、ホールエフェクトセンサーの本来の機能とコントローラー選びの注意点を提示している。

序盤では、ホールエフェクトセンサー搭載のコントローラーについて「ドリフト現象が生じない」という説明をよく見かけるが、それは事実と異なると指摘。同センサーは物理的な接点を持たないため劣化が生じにくい構造であり、「発生しない」のではなく「悪化しにくい」とするのが正しい表現であると解説した。

中盤では、スティックが反応するまでの余裕代であるデッドゾーンに言及。これを設定しない場合は、多かれ少なかれドリフトが発生するのが通常であると説明した。加えて、ゲームパッド本体にあらかじめ余裕代が設定されている「デジタルデッドゾーンの罠」を紹介。ゲーム上で「デッドゾーンなし」に設定してもドリフトが生じないため、品質が高いと錯覚しがちだが、高感度の恩恵を受けられないと注意を促した。

終盤では、ドリフト現象の解消において最も重要なのは、状態をゼロ点に再設定できる「校正（キャリブレーション）機能」であると断言。「ホールエフェクトセンサーの有無よりも校正機能の有無のほうが重要」と結論付け、快適なゲームプレイ環境を整えるための新たな基準を示した。

YouTubeの動画内容

00:08

スティックを触っていないのに勝手に動く「スティックドリフト現象」とは
00:44

「発生しない」ではなく「悪化しにくい」が正しい表現
01:16

高感度の恩恵が受けられない「デジタルデッドゾーンの罠」
01:57

ドリフト現象の解消に最も重要なのは「校正機能」の有無
02:36

まとめ：ホールエフェクトセンサーの効果と宣伝文句の注意点

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