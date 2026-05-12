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中川翔子が語る40歳での双子出産と不妊治療「一番大事な双子が生まれる、あとは大丈夫」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【中川翔子】不妊治療・双子誕生...初めて語った産後のホンネ【ママ対談しょこたん編(1)】」と題した動画を公開した。ゲストの中川翔子さんが、40歳での双子出産や不妊治療、産後のリアルな本音を赤裸々に語った。



対談は、半年前に双子の男の子を出産した中川さんが、妊娠中からHISAKOの動画を心の支えにしていたと感謝を伝える場面からスタート。妊娠時はお腹まわりが115cmまで大きくなり、体重も30kg増加したという過酷なエピソードを明かした。



産後の話題では、「最初の1、2ヶ月は記憶がない」と振り返り、産後の物忘れ現象である“マミーブレイン”について言及。「卵を排水溝に割る」「雑巾を電子レンジでチンする」といった日常の失敗に加え、自身の代表曲「空色デイズ」を歌った際、「音程が一個も分かんなくなっちゃって」とパニックになった驚きの体験を苦笑いしながら語った。これに対しHISAKOさんは、脳が回復する過程で「2%ぐらい上乗せしてキレキレになる」と温かく励ました。



さらに、不妊治療の苦労や2度の流産経験についても回顧。当時は「私はもう1人でこのまま死んでいくんだ」と思い詰めるほど落ち込んだというが、自身の母親からの「一番大事な双子が産まれる。あとは大丈夫だよ」という力強い言葉に救われたと明かした。



かつては自分の好きなことだけで満たされていたという中川さんだが、現在は「まずいのちを生かす」という考えに塗り替わり、街でベビーカーを押す母親たちを見るたびに尊敬の念が絶えないと語る。不妊治療や流産という辛い経験を乗り越え、母として力強く歩む中川さんの飾らない素顔が詰まった対談となっている。