山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』放送決定！1ショットビジュアル解禁

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7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマが、山田涼介主演の『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』に決定した。

■「この年齢で、この人生経験を経た中で、この役に挑めるのは良かった」（山田涼介）

原作は、話題作の相次ぐ宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ、2025年文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松下龍之介）。発行部数65万部突破のヒット小説が実写化となる。

主人公の七瀬悠（ななせ・はるか）を演じるのは、山田涼介。遺伝子学を研究する大学院生の悠は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。33歳の誕生日を迎えたばかりの山田涼介が、どんな風に悠を演じるのか注目だ。

情報解禁にあわせて、悠役・山田涼介の1ショットビジュアルが解禁された。タイトル『一次元の挿し木』に合わせ、様々な花や植物をあしらったビジュアルとなっている。

悠に待ち受ける、予測不能な陰謀とは、そして、二転三転する真実の果てに待つ、想像を絶する結末とは――。時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー『一次元の挿し木』は、7月スタート。放送日は後日解禁となる。

■山田涼介 コメント

■原作者・松下龍之介 コメント

■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ） コメント

■安部祐真プロデューサー（読売テレビ） コメント

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット『一次元の挿し木』

7月スタート（※初回放送日は後日解禁）

毎週日曜22:30～23:25（全10話）

原作：松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

出演：山田涼介 他

＜番組概要＞

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る。人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶…その全てが、一本の線で繋がっていく。悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく。

■関連リンク

番組サイト

https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/

■【画像】主演の山田涼介 ドラマ『一次元の挿し木』、番組ロゴ