【F/A-18E スーパー ホーネット（再販）】 5月12日 出荷開始 価格：2,200円

ハセガワは、プラモデル「F/A-18E スーパー ホーネット」（再販）の出荷を5月12日に開始する。価格は2,200円。

本商品は、アメリカ海軍の最新鋭ジェット戦闘/攻撃機「F/A-18E スーパー ホーネット」の1/72スケールプラモデル。本機はF/A-18Cをベースとし、大幅なアップグレードが図られている。外観の特徴としては、機体の大型化、角張ったインテイク形状などがまず目にとまるが、実際は機体全体がC型とは異なる新しいデザインで構成されており、飛行性能、兵装搭載能力の向上に加え、今後の発展性が盛り込まれた機体に仕上がっている。E型は単座タイプの機体。

キットは風防まわりの部品を新規に開発し単座型を再現。スーパー ホーネットのフォルムを正確に、最新鋭機の鋭角的なラインを実感たっぷりに表現している。装備は増槽タンク、AIM-9Xサイドワインダー、AIM-120C AMRAAMが用意されている。

【デカール（マーキング）】

アメリカ海軍 USS ニミッツ搭載 第14戦闘攻撃飛行隊“トップハッターズ”CAG機「NH200

USS エイブラハム リンカーン搭載 第115戦闘攻撃飛行隊“イーグルス”CAG機「NK200」

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