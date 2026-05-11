「変わった服は使わない」 スタイリストがよく使う「見た目がよくなる」テクニック
コーディネートが整う「プロがよく使う簡単テクニック」
そのセンスもさることながら、スタイリストたちがコーディネートで「失敗しない」ために多用するテクニックをご紹介。よく着る服をもっと生かすために。知っておきたい整ったスタイリングの裏に隠された「こだわりのポイント」を徹底取材。シルエットや配色、改めて覚えておきたい組み合わせの基本などマネして損のない、明日から役立つワザをまとめてご紹介。
【STYLIST】
【スタイリスト・樋口かほりさん】
大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。
キレイめベルトをハズしで使う
「なにげないトップスとパンツの組み合わせ。このスタイリングは、ベルトをきっちり巻かずにたらしたことが実は最大のポイント。トップスとパンツだけだともの足りない。印象をくずさない程度の「地味なハズし」でも生きてくる」（樋口さん）
ビッグアウターと短いパンツ
「すべて見慣れたアイテムで丈と幅だけを変更。例えば身近な存在である、白Tありきで定番アイテムの「サイジングの見直し」をはかることでシンプルスタイルの底上げを」（樋口さん）
ベージュは「濃く」 キレイ色は「薄く」
「好相性なベージュとキレイ色の組み合わせ。よりバランスよくまとめるなら、ベージュはコクのある色味を選び、合わせるキレイ色はペールカラーなど、薄めた淡い色味が適任」（樋口さん）
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