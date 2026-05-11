SATOH主催＜FLAG2026＞、第二弾出演者発表にCVLTE、Harry Teardrop、lilbesh ramko、rirugiliyangugili
SATOH主催パーティー＜FLAG＞が7月11日、東京・Spotify O-EASTで開催される。3年ぶり開催となる＜FLAG＞の第二弾出演アーティストが発表となった。
発表されたのは、CVLTE、Harry Teardrop、lilbesh ramko、rirugiliyangugiliに加え、オープニングアクトのShoma Kajihara。第一弾とあわせて、ジャンルをクロスオーバーした豪華ラインナップ全15組が決定したかたちだ。チケットの二次先行抽選受付は本日5月11日20:00から。
■SATOH主催＜FLAG2026＞
7月11日(土) 東京・Spotify O-EAST
open14:00
▼出演者 第二弾発表
CVLTE
Harry Teardrop
lilbesh ramko
rirugiliyangugili
Shoma Kajihara (O.A)
▼出演者 第一弾発表
Age Factory
AOTO
aryy
gummyboy
JUMADIBA
kegøn
lil soft tennis
RY0N4
SATOH
who28
▼チケット
\7,500
【二次先行抽選受付】
受付期間：5月11日(月)20:00〜5月17日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/flag2026/
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