高島彩、手作り弁当を公開 照り焼きチキンに「焼きながらつまみ食い」
フリーアナウンサーの高島彩が8日、インスタグラムを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「照り焼きチキン 焼きながらつまみ食い」とつづり、「照り焼きチキン弁当」を披露。弁当には照り焼きチキン、ナスの煮浸し、アスパラお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵が詰められている。
さらに、スープジャーには鶏団子白菜スープを用意。公開された写真では、照りのあるチキンがご飯の上にのせられ、彩り豊かなおかずとともに収められている。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「照り焼きチキン 焼きながらつまみ食い」とつづり、「照り焼きチキン弁当」を披露。弁当には照り焼きチキン、ナスの煮浸し、アスパラお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵が詰められている。
さらに、スープジャーには鶏団子白菜スープを用意。公開された写真では、照りのあるチキンがご飯の上にのせられ、彩り豊かなおかずとともに収められている。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）