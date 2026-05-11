高島彩、手作り弁当を公開　※「高島彩」インスタグラム

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　フリーアナウンサーの高島彩が8日、インスタグラムを更新。手作り弁当を公開した。

【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露　ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに

　高島は「照り焼きチキン　焼きながらつまみ食い」とつづり、「照り焼きチキン弁当」を披露。弁当には照り焼きチキン、ナスの煮浸し、アスパラお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵が詰められている。

　さらに、スープジャーには鶏団子白菜スープを用意。公開された写真では、照りのあるチキンがご飯の上にのせられ、彩り豊かなおかずとともに収められている。

引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）