明日5月12日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは中村倫也、森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本郄克樹（B&ZAI）、東村芽依。

VTRでは、予期せぬ衝撃の出来事を再現。ハワイに旅行で滞在中、ホテルで洗濯をした夫婦。あることを知らず突然水が噴射し部屋中水浸しの大惨事に！

バーベキューで肉を焼こうとしたパパを襲った悲劇！それはある勘違いによるものだった。

トリカブト殺人事件、妻殺害を疑われた夫には1時間40分のアリバイが。メディアを巻き込んだ有名事件の真相とは？

スタジオでは、ゲストが海外でのエピソードをトーク。「海外に行ったときは、できる限り日本語で話しかけます」という中村。23、24歳の頃に初めてニューヨークへ向かう飛行機内で飲み物の注文に失敗し、「自信を喪失しまして」と苦い過去を回想。それ以来、海外での会話を乗り切っているある方法を披露する。

森川は、ロサンゼルスの税関での出来事を。荷物の少ない女性の一人旅を怪しまれ、長々と話を聞かれて足止めされてしまったという。「ずっと聞かれるんで、なんて言えばいいんだろう」と困った森川は、あるアーティストのライブに行くと名前を連呼して切り抜けた瞬間を語る。

ゲストの失敗談も続々。早稲田大学大学院で博士号を取得したことで話題の本郄は初登場！家の鍵を忘れてしまった際、唯一入れそうな小窓を発見。頭から入り、「もうちょっとでいけるっていうところで」なんと体が挟まってしまったアクシデントを振り返る。

東村は旅行の帰りにキャリーケースが重くなり、自宅へ配送することに。しかし「その中に鍵を入れちゃって、家に入れなくなっちゃったんです」と大失敗した経験を明かす。また、おっとりしている東村だが「意外と絶叫系とか大好きで。めっちゃ叫びます」と告白。そこで絶叫マシンに乗った状況を出演者全員で再現するが…東村のリアクションにスタジオ爆笑！