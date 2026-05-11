【Tokai LS-GP/P-90W C/GT/DB(2025年製)】（所沢市 Poco 還暦過ぎ）

こんにちは〜、1839にてムスタング型4人衆を紹介して頂きましたPocoです。

今回は本年1月に秋葉原で購入したTokai LS-GP/P-90W C/GT/DBです。

ゴールド仕様は贅沢品という訳では無く、1952年にGibsonが初めてギターを作った際のを元にしており表面金属塗装をする事でパキンとした音が弾ける！そしてピックアップは懐かしのP-90で、シングルながらコイルの巻き数で破壊的なパワーを持っている！更にテールピースとナット一体のバーブリッジなので、テンションが弱くなり弦が程よく揺れる。

シングルでショートスケールのムスタング遣いには非常に使い廻しが良いまま、気分良くレスポールを弾けるのがありがたいね。

少しトーンを絞ってワームにするとエモいわれぬウエットでしゃがれた声で叫び出す。オールマホガニーに塗装仕上げはオールラッカー、コレまた透明加工が薄くてボディの鳴りがそのまま表現されます。ラッカーはウチの中ではムスタング’65しか無かったがさすがにソレは剥がれており、今までは気にもしなかったけど。コノ子は指板潤滑剤が付いた指で触ると皮膜がミルミル溶けてしまうのでレモンオイルを薄く弦に塗って弾く。

他にもギタースタンドのゴムさえ癒着するので、専用にファーが付いたモノを用意しポリッシュやクロスも専用品が必要。

5年前に体調を崩しマンションから市営住宅に越した時、ムスタング’65とアコギにZO-3だけ残して売却。しかし昨年の正月に左のPRS SE custom24とFender Japanムスタング’95をソレゾレにギターショップで出会い購入。

４月に蝦夷地へ行軍した際に荒物屋擬きのリサイクルショップで、Fender JapanストラトEシリアルを見つけたのが運の尽き！帰国後リサイクルショップ巡りにてGreco レスポールEG900-T。Fender JapanテレキャスEシリアル、TOKAI ストラトTST-40とフジゲン製造のジャパビンに次々遭遇!!

GAS鎮静後もBacchus レスポール BLP-BP/RやSquierテレキャス2012にAria ProII PE-480と、評判の良い安ギターを買って締めに。

毎週上げてたYouTubeは年明けから体調の加減でお休みがちで、今年まだ3回しか更新して無いけんど良くまぁ1年で増えたモノだ!?

もはや貯金も尽きて最後に家宝とも言えるTOKAI LS 2025をラストピースとする訳です。惚れぼれする若武者姿はまるで孫の如き？今年はもうギターを買わない！と思う。

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やってんな。最小限のギターだけ残してせっかく処分をしたってのに、そこからPRSを買うのはあかんよ。PRSはね、全てのギターへつながる魔境の刺客なの。PRSを手にすると、他のPRSが欲しくなるか、ストラト系に手を伸ばしたくなるか、レスポール系に浮気したくなるか、そんな媚薬を撒き散らすブランドなのよ。結果、ざっと10本ほどが揃っておりますわな。ま、でもこれだけのコレクションがあれば毎日がパラダイス、脳汁ビッタビタの毎日が楽しめますよね。重篤GAS患者の桃源郷がこちらです。合掌。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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