クマ、くすみ、赤み…いろんなアラをどう補正する？1本で全顔いける優れものがあった
クマにはオレンジ、くすみにはイエロー、赤みにはグリーン。カラーコントロールは定番になりましたが、実際にはそこまで細かく使い分けられない日も多いものです。しかも、いくつも使うのはお金がかかって、面倒という側面も。
今回は、肌になじむベージュ系のキャンメイク新作コンシーラー1本で、肌悩みをカバーしながらベースメイクを完成させる方法を紹介します。
◆カラーコントロールだけでは解決しきれない
現在49歳の筆者ですが、40代に突入してから、顔色が毎日コロコロ変わることに悩まされました。熟睡できた日は明るいトーンですが、寝不足だったり、冷えが気になったりすると朝からどんよりくすんでいてテンションが下がります。
それに加えて、クマも血行不良による青クマとたるみが相まって、黒クマなのか、グレーなのか。判別するのさえ難しいことがあり、メイクでカバーする正解がわからなくなることがあります。
試行錯誤を繰り返し、たどり着いた結論は、40代のメイクにはカラーコントロールがすべてではないということ。その日の状態に合わせて、無理のない選択肢を持っておくことが大切だと感じています。
用意するのは、プチプラでもいいので、オレンジ、黄色、ベージュなど複数色含まれたパレットタイプを所持しておくこと。そうすれば、ブレンドしながら柔軟にその時々で対応できます。
加えて、持っておきたいのは、ベージュ系のリキッドコンシーラー。何色を使うのが正解なのか悩んだときや、考えるのさえ面倒になってしまったときに重宝します。
とはいえ、商品によっては重ねるほどに厚みが出てしまい、かえって老けて見えるのもコンシーラーの悩ましいところ。そのため、肌に溶け込むような仕上がりになるものを選ぶことが外せません。
◆キャンメイクの新作コンシーラーは、1本で整うバランスが絶妙
今回使ったキャンメイクのベージュ系コンシーラーは、2026年5月下旬より発売される「エアリーカバーフィットコンシーラー」880円（税込）です。リキッドタイプのコンシーラーで、「01 ライトベージュ」と「02 ナチュラルベージュ」の2色展開。
しっかり隠すというよりも、肌のトーンを整えながらなじませるような仕上がりが印象的です。また、薄くピタッと密着するので、厚塗り感が出にくく、よく動かす目元や口元に使用しても、ヨレたり、ひび割れたりしにくいと感じました。
また、水や汗、皮脂に強く、皮脂吸着成分が配合されているので、モチがいいのも魅力です。加えて、8種の美容保湿成分が配合されているので、保湿力が高く、乾燥肌の筆者も使いやすく感じました。
◆カバー力高めのファンデのような仕上がりに
最初は目の下のクマやまぶたのくすみ、小鼻まわりの赤みなどに使ってみました。これまでコントロールカラーはマストアイテムという認識でしたが、驚くほど色の異なる肌悩みもカモフラージュできました。
その境目をぼかすうちに、全顔を仕上げられるのではとふと思いつきました。そこで、薄くTゾーンや頬にも塗ってなじませてみました。すると、1本でカバー力高めのファンデーションで仕上げたような仕上がりに。老けて見える印象もありません。
「この肌悩みには、この色のコンシーラーで合っているのか」と悩む時間が減り、メイクそのものがシンプルになることも大きなメリット。
ちなみに、筆者はブランドによって最も明るいファンデーションを使うほど肌のトーンが明るいです。しかし、「02 ナチュラルベージュ」を使ったほうが自然にクマや赤み、くすみをカバーでき、全顔に使っても暗い仕上がりにはなりませんでした。
◆1本で全顔仕上げ。49歳が使ってみたら
今回は、肌になじむベージュ系のキャンメイク新作コンシーラー1本で、肌悩みをカバーしながらベースメイクを完成させる方法を紹介します。
◆カラーコントロールだけでは解決しきれない
それに加えて、クマも血行不良による青クマとたるみが相まって、黒クマなのか、グレーなのか。判別するのさえ難しいことがあり、メイクでカバーする正解がわからなくなることがあります。
試行錯誤を繰り返し、たどり着いた結論は、40代のメイクにはカラーコントロールがすべてではないということ。その日の状態に合わせて、無理のない選択肢を持っておくことが大切だと感じています。
用意するのは、プチプラでもいいので、オレンジ、黄色、ベージュなど複数色含まれたパレットタイプを所持しておくこと。そうすれば、ブレンドしながら柔軟にその時々で対応できます。
加えて、持っておきたいのは、ベージュ系のリキッドコンシーラー。何色を使うのが正解なのか悩んだときや、考えるのさえ面倒になってしまったときに重宝します。
とはいえ、商品によっては重ねるほどに厚みが出てしまい、かえって老けて見えるのもコンシーラーの悩ましいところ。そのため、肌に溶け込むような仕上がりになるものを選ぶことが外せません。
◆キャンメイクの新作コンシーラーは、1本で整うバランスが絶妙
今回使ったキャンメイクのベージュ系コンシーラーは、2026年5月下旬より発売される「エアリーカバーフィットコンシーラー」880円（税込）です。リキッドタイプのコンシーラーで、「01 ライトベージュ」と「02 ナチュラルベージュ」の2色展開。
しっかり隠すというよりも、肌のトーンを整えながらなじませるような仕上がりが印象的です。また、薄くピタッと密着するので、厚塗り感が出にくく、よく動かす目元や口元に使用しても、ヨレたり、ひび割れたりしにくいと感じました。
また、水や汗、皮脂に強く、皮脂吸着成分が配合されているので、モチがいいのも魅力です。加えて、8種の美容保湿成分が配合されているので、保湿力が高く、乾燥肌の筆者も使いやすく感じました。
◆カバー力高めのファンデのような仕上がりに
最初は目の下のクマやまぶたのくすみ、小鼻まわりの赤みなどに使ってみました。これまでコントロールカラーはマストアイテムという認識でしたが、驚くほど色の異なる肌悩みもカモフラージュできました。
その境目をぼかすうちに、全顔を仕上げられるのではとふと思いつきました。そこで、薄くTゾーンや頬にも塗ってなじませてみました。すると、1本でカバー力高めのファンデーションで仕上げたような仕上がりに。老けて見える印象もありません。
「この肌悩みには、この色のコンシーラーで合っているのか」と悩む時間が減り、メイクそのものがシンプルになることも大きなメリット。
ちなみに、筆者はブランドによって最も明るいファンデーションを使うほど肌のトーンが明るいです。しかし、「02 ナチュラルベージュ」を使ったほうが自然にクマや赤み、くすみをカバーでき、全顔に使っても暗い仕上がりにはなりませんでした。
◆1本で全顔仕上げ。49歳が使ってみたら