4代目「新型エルグランド VIP」は「7人乗り仕様」のみ!?

2026年5月8日、日産の関連会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、今夏に発売を予定する新型「エルグランド」（4代目）をベースにしたショーファーカー向けのカスタムカー「エルグランド VIP」のデザインを、同社のウェブサイト上で初公開しました。

エルグランドは、1997年5月に高級ミニバンの元祖として初代モデルが登場しました。

【画像】これがエグゼクティブ向け豪華仕様の日産「新型エルグランド“VIP”」です！ 画像で見る（30枚以上）

その登場からわずか8か月後の1998年1月、日産車のカスタムカーを手掛けるオーテックジャパン（現：NMC）は、日産と共同開発で「エルグランド ロイヤルライン」を発表しています。

後部座席は、航空機のファーストクラスを思わせる専用の電動VIPシートを2つ揃えた4人乗り仕様とし、フロントシート後部には大型のキャビネットを装備するなど、エグゼクティブ向けのショーファーカー（お抱え運転手による送迎車）需要に応えたものです。

その後、同様の2列シート・4人乗りの超豪華仕様は、2002年にフルモデルチェンジした2代目、2010年登場の3代目（現行型）でラインナップされ、それぞれ“VIP”の名称で発売されました。

そして今回、NMCから同様の名称のモデルについて正式な発表がおこなわれました。

NMCは新たなエルグランド VIPについて「ショーファーカーとしてのニーズに応える、至福の移動空間を追求したモデル」と説明します。

外観は、ダークメタルグレーのフロントグリルや専用の18インチホイール、VIP専用エンブレムを装備したほか、特別な装飾や照明機能を備えたオートステップを装着しています。

また内装は全体をブラック基調とし、VIPの名に相応しいプレミアムナッパレザー素材をシートに採用しました。

さらに15.6インチの後席専用モニターや読書灯なども標準装備するなど、後席に座るエグゼクティブに向けた贅沢な仕様となっています。

なお公開された画像では、2列目席を左右独立のキャプテンシートとした3列シート車となっており、歴代のエグゼクティブ向けのショーファーカー仕様に存在した「2列・4人乗り」の存在は明かされていません。

現行型のエルグランド VIPでも、ユーザーのオーダーにあわせた独自仕様のカスタマイズ対応を実施していたNMCだけに、さらなる超豪華仕様の設定についても大いに期待したいところです。

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NMCでは、新型エルグランド VIPの公開にあわせ、同社が手掛ける「新型エルグランド AUTECH（オーテック）」「新型エルグランド AUTECH LINE（オーテックライン）」、助手席と助手席側スライドドアに大型ステップを採用した「ステップタイプ」の各カスタムモデルも同時に先行公開しました。

なお各モデルの詳細なスペックや価格などについては今回発表されていませんが、今夏の正式発売に向け順次公開されていくものとみられます。