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5月11日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、前週に続いて、スタジオに吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である吉田裕＆前田真希、千葉公平＆鮫島幸恵を迎え、総勢500人のナニワ夫婦を調査した「聞いてたんとちゃうやん！ランキング」を公開。前回、妻から夫へは「男気がなくなった」「お金の使い方が下手」、夫から妻へは「見た目を気にしなくなった」「会話が激減」といった不満がランクイン。今回はいよいよ「結婚したら聞いてたんとちゃうやん」なこと、第１位を発表する！

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スタジオでは吉田＆前田夫妻、千葉＆鮫島夫妻に、喧嘩後の仲直りの方法を聞く。千葉は「いろいろ経験した結果、理由はどうであれ…」と自身の経験からたどり着いた最善の仲直り法を披露。しかも、きちんと反省していることを伝えるためのある工夫も明かす。最近では、千葉が洗濯済みのものをうっかりもう一度洗ってしまったことで夫婦喧嘩に発展したという。その一部始終を語る千葉だったが、ある一言が鮫島の逆鱗に触れ…。さらに、千葉はその時の下心をなるみに鋭く指摘され、説教を受けるはめに！

一方の吉田家は、まさかの解決法を発表。夫婦喧嘩の後、ほとぼりが冷めるまで吉田が向かう先とは…？ 「何をしたらそこまで怒らせるの！？」となるみもあきれる中、吉田はよかれと思ってやったことが原因で前田を激怒させた、最近の大喧嘩の顛末を明かす。

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また今回、総勢500人のナニワ夫婦を調査する中で、女性たちがよく口にしていた言葉が「産後の恨み」。命がけで我が子を出産したにもかかわらず、夫の言動で怒りを覚える妻が多数いることが判明する。その怒りは簡単には収まらず、出産から数年で妻の愛が一気に冷めてしまうというデータもあるとか。そこで番外編として、ナニワ妻たちの「忘れられなさ過ぎる産後の恨み」を紹介。20代から50代まで幅広い世代が当時を語り、中には出産直後に夫から浮気を報告されたというママも！？ その記憶はいまだ鮮明で、出産時に受けた夫からの仕打ちに恨み節が止まらない！

なるみも「あるあるやな」とうなずく“産後の恨み”。出産直後は「それを言う体力もなかった」という鮫島は、なんと当時の出来事をすべてメモしていると明かし、岡村も仰天！前田は、産後は体調が戻らず、思うように食事もとれなかったという。だがそのとき、吉田がとった行動に一同はあ然！ 「あの日のことは忘れない」と前田の怒りが再燃する。千葉は何とかフォローしようとするも、発言すればするほど泥沼の展開に…。

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。11 日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。