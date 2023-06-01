任天堂は、「ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール」をニンテンドーeショップなどで開催している。期間は本日5月11日まで。

セールでは、「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition」や「プリンセスピーチ Showtime!」などがラインナップ。対象となるNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ダウンロード版ソフトが期間中、特別価格で提供される。なお、一部タイトルはセール終了日時が異なる。詳しくは、各商品ページを確認してほしい。

セール対象タイトルを紹介（一部）

「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV」

通常価格：9,100円→ セール価格：6,970円 ※23%オフ

□ストアページ

「スーパーマリオメーカー 2」

通常価格：6,578円→ セール価格：4,604円 ※30%オフ

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「プリンセスピーチ Showtime!」

通常価格：6,500円→ セール価格：4,550円 ※30%オフ

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※一部タイトルはセール終了日時が異なります。

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