大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ セミファイナル GAME2が10日（日）に行われ、Asueアリーナ大阪にて大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。

9日（土）に行われたGAME1ではホームの大阪Ｂがストレート勝利。昨シーズンのセミファイナルで敗戦したSTINGS愛知を相手に好発進を切った。対するSTINGS愛知はGAME2こそ白星を挙げ、11日（月）のGAME3に持ち込みたいところだ。

大阪Ｂはアウトサイドヒッター（OH）に富田将馬とミゲル・ロペス、ミドルブロッカー（MB）に山内晶大とエバデダン・ラリー、セッター（S）にアントワーヌ・ブリザール、オポジット（OP）に西田有志、リベロ（L）に山本智大をスタメン起用。GAME1と同様の布陣で挑んだ。

対するSTINGS愛知はOHに藤中謙也とトリー・デファルコ、MBに髙橋健太郎と呂姜耀凱、Sに河東祐大、OPにステファン・ボワイエ、Lに高橋和幸をスタメン起用した。GAME1からMB川口柊人を呂に変更している。

第1セットの入りは拮抗した展開に。その後は、呂のサービスエースや河東のブロックポイントからSTINGS愛知が先行する。しかし、大阪Ｂも反撃を開始。21-20で逆転に成功すると、強力なサーブで流れを渡さず。大阪Ｂは25-23で第1セットを取り切った。

続く第2セットは一進一退の攻防が続いた。サイドアウトを取り合いながら入った終盤、山内の1枚ブロックで大阪Ｂがブレイク。ここから波に乗った大阪Ｂは第2セットを制し、ファイナル進出へ残り1セットとした。

第3セットの序盤は、2セットダウンで後がないSTINGS愛知が一歩前に出る。以降、デファルコのサーブから流れを掴んだSTINGS愛知。大阪Ｂのミスを誘い、18-10とリードを広げる。大阪Ｂは西田や途中出場したMB彭世坤のサービスエースで粘ったが、点差を詰め切れず。STINGS愛知が第3セットを取った。

第4セットは、勢いに乗るSTINGS愛知がリードする出だしに。中盤もSTINGS愛知が先行するものの、大阪Ｂも食らいつき、点差は広がらない。すると終盤、西田のサービスエースで大阪Ｂがリードを奪う。20点以降、一気に流れを掴んだ大阪Ｂ。第4セットを取り切り、セットカウント3-1で勝利を挙げた。

勝負所での強さや高い組織力を発揮した大阪Ｂが昨シーズンのリベンジを果たし、ファイナル進出を決めた。ファイナルは15日（金）から17日（日）にかけて横浜アリーナにて行われ、大阪Ｂはサントリーサンバーズ大阪との大阪ダービーを戦う。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-1 ジェイテクトSTINGS愛知

第1セット 25-23

第2セット 25-22

第3セット 20-25

第4セット 25-22