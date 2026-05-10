土台となるスキンケアが大事！【韓国美容クリエイター・Nana】の「あかぬけテク」を徹底調査♡

ちょっとした意識の変化で、誰でも簡単にあかぬけられる♡ そこで今回は、韓国美容クリエイター・Nanaさんが実践している“あかぬけテク”をご紹介します。肌あれに悩んだからこそたどり着いたスキンケア法や、インナーケア、施術事情までたっぷりお届け！

あの人たちのあかぬけテク 私の美容史を変えた！ きれいな自分をアップデートし続けている話題の人たちに美容のなかで意識するようになったこと、 簡単にマネできちゃうポイントを教えてもらいました♡ あかぬけへのヒントを見つけてみてね。

Nanaさん 韓国美容クリエイター

クリニックでの効果は確かなものだけど土台となるスキンケアが大事って気づいたんです 「日本の美容クリニック勤務時代から肌あれに悩んでいましたが、なかなかよくならず。コロナ禍に渡韓し、行ったクリニックで『あぁ、これはひどいですね』と言われたのが悔しくて、徹底的に向きあおうと覚悟を決めました。 毎月渡韓して先生に言われたことを実行し、あかぬけのために韓国のヘアサロンにも通って自分の顔を徹底研究したり、自分でも美容成分などを1から勉強し直しました。 乾燥＆敏感肌な私は守りのスキンケアが必要なんだと実感！」 肌あれ全盛期

Check! 水分＆鎮静＆保湿を徹底！ ホームケアでは、肌トラブルを起こさないのが重要！愛用している土台を整えるアイテムは、トナーを何回も入れ込んだり、ドライヤー中の乾燥対策としてアンプルパッドをしたり、使い方にもこだわります。 【a】SKIN1004 マダガスカル センテラ アンプル 55mL 2,200円／Goodai Global Japan 揺らぎ肌を整えるお守り美容液 ▶︎「洗顔後アンプルを垂らし、その上に同ラインのパッドを貼る。そのパッドの上からさらにアンプルを垂らすと鎮静効果がアップ！」 【b】イズエンツリー 超低分子ヒアルロン酸トナー 300mL／本人私物 お肌の水分補給に欠かせない！ ▶︎「ヒアルロン酸なのにさらさらで、しっかりと浸透してくれます」 【c】HANYUL トナーパッド 新芽のヨモギ／本人私物 5分でトラブル鎮静効果あり ▶︎「韓国では朝、Tゾーンの肌温度を下げるのが大切にされていて、メイクノリアップ＆毛穴の引き締めがかなうんです。私はセラムのあとこのパッドを使っています」

Check! 美容施術で一番変化を感じたのはリジュランと水光注射！ リジュランはとにかく再生効果がすごくて、お肌のキメがとても整います。手打ちの水光注射は、気になる部分を重点的にケアしてもらえるのも◎。 セットで行うことでくすみもかなりよくなったのを感じました。 施術中はかなり痛い！終わると赤みや凹凸が 【After】約2週間後からつるんとしたお肌に

Check! インナーケアはとにかく続けてみること 体内に取り入れたものはすぐ排出されるので、根気よく飲み続けることで、はじめて効果を実感できます。効果が高いのはもちろん、リポソームでより体に浸透するものや、飲みやすさも重要ポイント！ 【d】バイタルビューティー スーパーコラーゲンフィット／本人私物 3種のコラーゲンで全身をケア ▶︎「コラーゲンはすぐ流れちゃう成分なので、毎日の継続が超大事！スイーツのようにおいしくて毎日続けられるんです」 【e】Dr.PNT リポソーム グルタチオン／本人私物 抗酸化作用＆美白効果を実感 ▶︎「クリニック専売のグルタチオンは、美白効果が絶大！亜鉛が入っていて、眠れなくなることもあるので朝に飲むのがおすすめ」 PROFILE Nana なな●「月1韓国美容課金ひとり旅」をテーマに、韓国の美容施術や渡韓VlogをSNSで発信。インスタグラムのフォロワーは46万人超え。 取材・文／杉山春花

Ray編集部 エディター 佐々木麗