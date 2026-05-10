スパーズのビクター・ウェンバンヤマが7試合目でNBAプレーオフ史上4人目の快記録

5月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナルは、舞台をフロストバンク・センターからターゲット・センターへ移し、シリーズ第3戦が行われた。

この試合、アウェーのスパーズはウルブズのフィールドゴール成功率を38.4パーセント（38／99）へ封じる好守を見せ、約42分間にわたってリードを保持。最終スコア115－108で制して2連勝とし、シリーズ戦績を2勝1敗とした。

スパーズでは、ビクター・ウェンバンヤマがゲームハイの39得点15リバウンド5ブロック、ディアロン・フォックスが17得点5アシスト、ステフォン・キャッスルが13得点12アシスト、デビン・バセルが13得点6リバウンド2スティール、ケルドン・ジョンソンが11得点、ジュリアン・シャンペニーが12リバウンド2スティールをマーク。

そしてウェンバンヤマは、フィールドゴール成功率72.2パーセント（13／18）と高確率でショットを決め続けてプレーオフ自己最多得点に加え、3戦連続の15リバウンドと猛威を振るった。

これまで、プレーオフの1試合で35得点、15リバウンド、5ブロック以上を残したのはカリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか／2回）、アキーム・オラジュワン（元ヒューストン・ロケッツほか／3回）、シャキール・オニール（元レイカーズほか／3回）のみで、22歳のウェンバンヤマがNBA史上4人目の選手に。

しかも、フィールドゴール成功率70.0パーセント超えでクリアしたのはウェンバンヤマが初。そしてプレーオフ通算7試合目でやってのけたのだから末恐ろしい限り。

ウルブズとのシリーズ第4戦は、11日にターゲット・センターで開催される。ここでスパーズが勝てばカンファレンス・ファイナル進出へ王手、ウルブズが勝利できれば2勝2敗のタイへ持ち込むことができる。

【動画】ウルブズ相手に猛威を振るったウェンバンヤマ！





