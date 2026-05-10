大手企業に就職した夫妻、仕事きっかけに“自給生活”へ 石丸謙二郎が訪問
BSテレ東は12日午後7時から『自給自足ファミリー2026春【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送。「慎重な夫をリード！パワフル妻」が登場する。
【番組カット】ふわふわ！生米を使った妻手作りのパン
人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族たちに密着取材。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今回、花々が咲き乱れ、山菜や野草が里山を彩る春の暮らしに迫る。
千葉・香取で移住して3年目となる3人家族。東京の大学で出会い結婚、大手企業に就職した夫妻。時代に合わせた事業を考える仕事をしていたという妻は「国内外のいわゆるビジョナリー（先見の明がある人）という人の話を聞いたり、調べたりする中で、この先、気候変動が激化していって食料や水が不足して戦争が起きる。どこからも似たような予想が上がっていた」と振り返り、娘を授かったのを機に自給自足的な暮らしを考え始めたのだと言う。妻の「自給生活をしよう」という提案に夫も2年悩んだ末に、仕事を辞め移住することに。
夫はおよそ7反の畑でさまざまな野菜を育てている。一方、妻はパワフルで、部屋の改修に、鶏小屋造り、野生のミツバチを集めて養蜂までしている。ナビゲーター・石丸謙二郎の質問に夫は「昔はこんなもんじゃなかった。もっと尖ってました。だいぶ穏やかに」と笑う。
さらに、妻は小麦アレルギーの夫のために家族で安心して食べられるものと作りたいと、生米から作るパンを使ったカフェも営業している。
2人の暮らしに石丸が訪問する。
【番組カット】ふわふわ！生米を使った妻手作りのパン
人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族たちに密着取材。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今回、花々が咲き乱れ、山菜や野草が里山を彩る春の暮らしに迫る。
夫はおよそ7反の畑でさまざまな野菜を育てている。一方、妻はパワフルで、部屋の改修に、鶏小屋造り、野生のミツバチを集めて養蜂までしている。ナビゲーター・石丸謙二郎の質問に夫は「昔はこんなもんじゃなかった。もっと尖ってました。だいぶ穏やかに」と笑う。
さらに、妻は小麦アレルギーの夫のために家族で安心して食べられるものと作りたいと、生米から作るパンを使ったカフェも営業している。
2人の暮らしに石丸が訪問する。