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ポイント還元のために無駄遣い？クレカマニアが警鐘「経済圏を維持するためにサービスを使う」これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ゴールドカードマニア」氏が自身のYouTubeチャンネルで「私が「経済圏」に染まらない理由。ポイント依存を捨てて手に入れた「最強の自由度」と「出口戦略」」を公開した。

動画では、クレカ初心者の紅葉氏からの質問に答える形で、特定のポイント経済圏に依存するリスクと、自身が実践するクレジットカードの活用術について語っている。



近年、還元率を高めるために、生活のあらゆる決済を一つの「経済圏」に統一する人が増えている。しかしマニア氏は、特定の経済圏という枠組みには入っていないと明かした。

その理由について、「何かのためにサービスを使う」のではなく「経済圏を維持するためにサービスを使う」状態になることが怖いからだと説明した。



マニア氏は、経済圏にどっぷり浸かるとポイントを最大化することが目的になってしまい、結果として不要な買い物をしてしまうと警鐘を鳴らす。

「数%のポイントをもらう」よりも「不要なものを買わない（100%の節約）」方が圧倒的にお得になると断言した。



また、企業が提供するサービスには必ず「ルールの改悪」が伴うと指摘する。銀行、スマホ、クレジットカードなどを一箇所に紐づけていると、一部の改悪だけで全体の還元率が下がるという罠があると語る。

さらに、サービスが悪化した際に他社への乗り換えが難しくなるとし、特に「NISA口座」の移管は手続きが非常に煩雑であるため、ポイントありきで選ぶべきではないと注意を促した。



そのためマニア氏は、各ジャンルで自分が納得できる最高のサービスをバラバラに組み合わせていると語る。メインカードには、経営戦略の変更に左右されにくい安定感と信頼を重視し、JCBのプロパーカードである「JCBゴールド ザ・プレミア」を選択。投資には高品質な「SBI証券」、スマホにはシンプルで安い「LINEMO」を活用している。

その上で、コンビニや飲食店では「三菱UFJカード」、クレジットカードが使えない店舗では「PayPay」といった具合に、適材適所で使い分けているという。



最後にマニア氏は、ポイ活を楽しむのは良いことだと前置きしつつ、「ポイントのために行動を制限されている」と感じるなら一度立ち止まってほしいと視聴者に提言した。

決められた経済圏に入るよりも、サービスそのものの質を見極め、自分にとっての最適解を探すことが重要だと締めくくった。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/