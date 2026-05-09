新日本プロレス上半期の天王山「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」放送時間解禁！地上波ゲスト解説に有田哲平

“100年に一人の逸材”棚橋弘至の引退、ウルフアロンの衝撃デビュー戦など、世界中で大きな話題となった今年の新日本プロレス1.4東京ドーム大会。テレビ朝日では、超満員札止めとなったこの伝説の大会を24年ぶりにプライム帯で放送し、大反響を巻き起こした。

そんな勢いそのままに、新日本プロレス上半期最大のビッグマッチ「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」の中継特番を全国ネットで放送することがすでに発表されていたが、このほど当日の放送時間を解禁。

6月14日（日）よる10時15分から放送されることが決定した。

◆見逃せない激戦が続々！

「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」では、1月4日のデビュー戦で勝利をあげ、いきなり“NEVER無差別級王座”のベルトを手にしたウルフアロンが出場。

2月大阪大会での初防衛戦で極悪軍団HOUSE OF TORTUREの介入に遭い、成田蓮に敗北を喫したウルフアロン。その後も極悪軍団との因縁は深まるも、試合を重ねるごとに成長を遂げ、ついに大阪城ホール大会で成田蓮とのリベンジマッチが決定。逆襲のウルフ、極悪軍団に打ち勝つことができるのか？

さらに、1.4東京ドーム大会後に復活した新日本プロレス最高峰のベルト“IWGPヘビー級王座”をめぐる戦いも。現王者のカラム･ニューマンに挑むのは、挑戦者・辻陽太。まさに最高峰の闘い、どちらに軍配が上がるのか？

このほか、一部対戦カードも決定。現在、発表されている試合は次のとおり。

●IWGPヘビー級選手権試合

王者 カラム･ニューマン vs 挑戦者 辻陽太

●IWGPタッグ選手権試合

王者 OSKAR、Yuto-Ice vs 挑戦者 グレート-O-カーン、HENARE

●NEVER無差別級選手権試合

王者 成田蓮 vs 挑戦者 ウルフアロン

●IWGP GLOBALヘビー級選手権試合 3WAYマッチ

王者 アンドラデ･エル･イドロ vs 挑戦者 海野翔太 vs 挑戦者 ドリラ･モロニー

●NJPW WORLD認定TV選手権試合

王者 KONOSUKE TAKESHITA vs 挑戦者 SANADA

●スペシャルタッグマッチ

上村優也、タイチ vs ザック･セイバーJr.、大岩陵平

◆地上波ゲスト解説にくりぃむしちゅー・有田哲平

そして今回、芸能界随一のプロレスファンとして知られるくりぃむしちゅー・有田哲平が地上波ゲスト解説に就任することも決定。

『新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP』でも同じく地上波ゲスト解説として放送を盛り上げた有田が、このビッグマッチの興奮をまたしても熱量高く伝える。

2026年2度目の解説参戦に有田は、「次に全国地上波放送されるのはいつになるかと思っていたら、まさかこんなにすぐに次が来るとはプロレスファンとしては最高の喜びです」と話し、自身が注目する辻陽太選手やウルフアロン選手について「ここからどうやって逆襲していくのか、必見ですので皆様ぜひご覧ください！」と期待を語っている。