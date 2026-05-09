コストパフォーマンスや実用性に優れた、家事ラクグッズを紹介します。今回は、ESSEベストフレンズ101のメンバーが太鼓判を押す、家事問屋、マーナ、貝印、カインズの名品を集めました。どれも毎日をラクに、楽しく変えてくれるものばかり。

一生もののグッズが手に入る「家事問屋」

最初にご紹介するのは、長く愛用できるアイテムが豊富な家事問屋のキッチン用品です。

【写真】洗いやすくて丈夫！理想の計量カップ

●料理代行の仕事中に出合ってよさを実感

フライパンと合わせると蒸し器に変身。

「最小限の道具で蒸し料理ができ、あと片づけもラク。揚げ物の油きりとしても使えて一石二鳥です。ステンレス製で、劣化しにくいのもうれしい」（伊藤優子さん）

・家事問屋 蒸しかご （￥2750）縦19.5cm×横21.5cm×高さ4.5cm

●計量はこれ1本でOK。洗い物もラクチン

大さじと小さじが両端についていて、力を入れても曲がらない丈夫なつくり。

「パンづくりや子どもが料理するときにも頼りになり、収納もしやすいです」（伊藤優子さん）

・家事問屋 計量スプーン5-15（￥1430） 長さ15.2cm

実用性を重視する人におすすめ！「マーナ」

続いては、マーナのおすすめアイテムをご紹介しましょう。

●洗面台掃除のハードルをグンと下げてくれました

吸盤つきの3層スポンジ。

「洗面ボウルにくっつけて洗顔ついでにサッと掃除。浮かせて収納できるから通気性がよく、丸くてかわいい形もお気に入りです」（むらさきすいこさん）

・マーナ 洗面スポンジPOCO吸盤付き（￥418） スポンジ／直径6cm×厚さ3cm 吸盤／直径5.7cm×高さ4.5cm

●洗いやすくて丈夫！理想の計量カップです

一周ぐるりと計量線が引かれていて、どこからでも目盛りが見やすく、耐熱温度が100℃の樹脂製。

「取っ手一体型で洗いやすく、汚れもたまりません」（和田ゆきえさん）

・マーナ 目盛りが見やすい計量カップ 500ml（￥1680）約幅14.8cm×奥行10.4cm×高さ11.5cm

刃物の信頼度はやっぱりナンバーワン！「貝印」

ピーラーやキッチンばさみなど、日常的に使用するキッチン用品なら貝印がおすすめです！

●料理の時間そのものを心地よくしてくれます

なめらかにむける斜めの刃、滑りにくいウェーブ型のハンドル、衛生的なオールステンレス製と、計算しつくされた構造。

「軽い力で使えてストレスフリー。もう手放せません」（沖田浩子さん）

・貝印 SELECT100 T型ピーラー（￥1430）高さ13.7cm×幅6.8cm×厚さ1.1cm

●料理へのハードルを劇的に下げてくれました

刃についた細かいギザギザが食材をしっかり捕らえ、お肉もスムーズにカット。

「鍋の上で切れば、包丁やまな板不要。子どもも使え、分解して洗えて衛生的です」（森川とろろさん）

・貝印 SELECT100 キッチンばさみ（￥3080）高さ21.3cm×幅9cm×厚さ1.5cm

日用品がリーズナブル「カインズ」

最後は、家具から日用品までさまざまなアイテムを取り揃えるカインズの商品をご紹介します。

●気がねなく使える価格が家計の味方！

界面活性剤や蛍光漂白剤不使用で安心。

「長男のサッカー用衣類の手ごわい汚れ＆においにも、効果抜群。ほかで買うよりコスパが高いので、毎日気がねなく使えます」（名倉永利子さん）

・カインズ 酵素系漂白剤 1kg（￥598）

●高価な防臭袋に引けをとらない防臭性能！

7層構造でにおいをシャットアウト。

「生ゴミを入れてもにおいが広がらず、効果は絶大。それでいて値段は手頃！ 中が透けないのもありがたいです」（名倉永利子さん）

・カインズ ニオイが漏れにくいゴミ袋 M 65枚入（￥698）各34cm×23cm

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年2月24日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。（編）がついているものの価格は、編集部調べです。