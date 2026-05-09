お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が妻との出会いを明かす場面があった。

リスナーからアルバイト経験についての質問が寄せられ、博多大吉は「僕は郵便配達とか、飲み屋さんとか、そういうのやったことあるけれど、僕ら19歳で芸人になって、事務所の方針がバイト禁止やったから、ほとんどやってないですよね」と明かした。

華丸は「俺はちょっとだけラーメン屋」と告白。「作ったりもしていましたね。簡単なやつだけね。焼鳥焼いたりとか。それなりにはしてましたけれども」と続けた。

「（朝）6時までの営業とか。行ってたねえ」と懐かしみ、「その客ですから、僕、奥さんは」とぶっちゃけた。

同局の鈴木奈穂子アナウンサーは「あらー、凄い。素敵な話だ」とうっとりと話し、大吉は「結構芸人とかミュージシャンを使ってくれる」中華系の居酒屋だったと証言。

「で、華丸さんが入って、代々芸人とか役者志望の方とかがバイトするようになって。何コか下に（俳優の）荒川良々くんがいるの。荒川くんがあそこでバイトしていてねえ。そうして東京行くって言って」と語った。「大丈夫？荒川くん俳優とかなれる？とか言って。心配して損したぐらいのスピードで売れていった」と振り返って笑わせた。