『ノノガ』ファイナリスト“ふみの”Mステ初出演！出演直後にドラマ『未解決の女』主題歌「よくあるはなし」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティスト、ふみのが、5月8日に3rdシングル「よくあるはなし」を配信リリース。同日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演し、圧巻のパフォーマンスを披露、出演直後に「よくあるはなし」のMVを公開した。

■舞台作品のような仕上がりの「よくあるはなし」MV

ふみのの3rdシングル「よくあるはなし」は、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』主題歌として書き下ろされた、自身初のドラマ主題歌。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた一曲となっている。

サウンド面では、ふみのの楽曲として初めてストリングスカルテットを導入。ピアノを主軸としたスケール感のあるアレンジの中で、繊細さと力強さを併せ持つボーカルが際立ち、ドラマチックでエモーショナルな世界観を作り上げている。『Mステ』でも楽曲の持つ緊張感と情感をダイレクトに届けるパフォーマンスが大きな反響を呼び、リリース日を象徴する瞬間となった。

そして『Mステ』出演直後に「よくあるはなし」のMVも公開。楽曲のテーマである「危うさ」「内面的な痛み」「孤独・虚無」を、抽象空間の中で繰り広げられるふみの本人のパフォーマンスのみで表現した、舞台作品のような映像に仕上がっている。

5月9日19時からは、「よくあるはなし」のリリースを記念したYouTube生配信の実施も決定。制作秘話や楽曲に込めた想い、MVの裏側に加え、『未解決の女 文書捜査官 Season3』の実際のドラマセットへの潜入企画など、ここでしか観られない特別な内容が予定されている。

■番組情報

テレビ朝日系『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season 3』

毎週木曜21:00～21:54

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よくあるはなし」

■関連リンク

『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season 3』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mikaiketsu03/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/