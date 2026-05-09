◆米大リーグ ドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「３番・一塁」で先発出場。６回に２４年のサイ・ヤング賞左腕、Ｃ・セール投手（３７）から４号ソロを放ち、ド軍移籍後の通算１００号に到達した。

難敵から５回に大谷翔平投手（３１）の右前適時打で勝ち越し、６回先頭で迎えた第３打席だった。フリーマンは１ストライクからの２球目、セールの甘く入った９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球を捉えた。打球速度１０７・２マイル（約１７２・５キロ）、角度２４度、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でセンター左のスタンドまで運んだ。

インステップから腕を下げて投げてくるセールは左打者にとって攻略は至難と言えるが、「簡単に言えば、左打者としてセールと対戦するなら『死ぬ覚悟』が必要だよ。少しでも体が逃げたら、そこでもう終わりだからね。『当たったら当たった時だ』という覚悟でいなければならない。翔平（大谷）が（５回に）大きな一打を放ってランナーをかえしてくれた。それにブルペン陣が素晴らしかった」とフリーマンは笑顔で振り返った。

今季はここまで３６試合で打率２割７分８厘、４本塁打、２０打点。この日が２６試合ぶりの一発だった。フリーマンにしては低調な数字となっているが、「左中間へあのような打球を飛ばせるのは、まさに自分のスイングが理想的な状態にある証拠」と復調に手応え。記念の一撃が古巣からのものとなったが「相手が誰であれ、勝ちは勝ちだから」と冷静だった。