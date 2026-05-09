男子小学生の「将来なりたい職業」ランキング！ 2位は野球選手・監督など、では1位は？
日本FP協会は、2025年に実施した第19回「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」の応募作品1383点に基づいた「将来なりたい職業」の集計結果を発表しました。今回は、そのうちの男子小学生686人の集計結果をランキング形式で紹介します！
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第19回の作文コンクールでは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手に憧れ、毎日の練習を大切にしている男子児童の作文もあります。練習でできたことや課題を家族と話し合い、次の目標を決めて努力する姿勢の大切さがつづられています。
男子のトップ3は7年連続で不動となっており、スポーツ選手への憧れは圧倒的なようです。夢の実現のために具体的なライフプランを描き、毎日の積み重ねを大切にする児童の思いが作文には反映されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：野球選手・監督など男子小学生のなりたい職業・2位は、「野球選手・監督など」でした。
第19回の作文コンクールでは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手に憧れ、毎日の練習を大切にしている男子児童の作文もあります。練習でできたことや課題を家族と話し合い、次の目標を決めて努力する姿勢の大切さがつづられています。
1位：サッカー選手・監督など男子小学生のなりたい職業・1位は、「サッカー選手・監督など」でした。
男子のトップ3は7年連続で不動となっており、スポーツ選手への憧れは圧倒的なようです。夢の実現のために具体的なライフプランを描き、毎日の積み重ねを大切にする児童の思いが作文には反映されています。
(文:All About ニュース編集部)