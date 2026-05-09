“愛人”桜井日奈子に、正妻が痛恨の一撃！「まさか体まで売るとは（笑）」ドロ沼修羅場が開幕＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月8日（金）に放送された第3話では、“愛人”高坂美月（桜井日奈子）と“正妻”砂山明菜（映美くらら）が直接対面。激しい言葉をぶつけ合うドロ沼展開となった。

【映像】不倫相手との密会中に正妻登場！

◆「ここまで貢ぐ女はあなたが初めて」

前回第2話、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）の頼みで、彼の大事な客をホテルで“接待”した美月。

その後、ロビーでケンジ＆明菜夫妻とすれ違うと、明菜は美月に「ご苦労様」と屈辱的な言葉を言い放ち、何があったのか全て知っている様子だった。

そして続く第3話、美月がケンジと駐車場で密会していると、そこに突然明菜が現れた。

“砂山グループ”の財閥令嬢である明菜が「ねえ、あなたの今の地位は、誰に与えられたものかわかってる？」とケンジを牽制すると、美月は「愛されてもない女が偉そうに」と毒を吐く。

すると明菜は動じることなく、「愛？ 私とこの人は、そんなつまらないもので結婚を決めたわけじゃない」と余裕の表情で返答。

それでも美月が「本当は私のこと羨ましいんでしょう？」と引き下がらずにいると、明菜は「あなたみたいな子たくさんいた」「（でも）ここまで貢ぐ女はあなたが初めて。まさか体まで売るとは思わなかったけど」と、“接待”のことも持ち出してあざ笑った。

“愛人”美月と“正妻”明菜の間でとうとう修羅場が開幕する、ヒリヒリさせられる展開となっていた。