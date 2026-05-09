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OpenClawが開く可能性とは？一人で10億ドルの会社を作るエージェントAIの衝撃と未来

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が「OpenClawのようなアージェントAIが開く可能性は凄くて、一人で１０億ドルの会社できるかもしれないけど、なかなか大変だよね。」と題した動画を公開した。動画では、自律的にタスクをこなす「エージェントAI」の台頭がもたらす未来と、それに伴う認知科学的・社会的な課題について解説している。



茂木氏は、2023年の「ChatGPTモーメント」に続き、2026年はエージェントAIが飛躍する「オープンクローモーメント」が訪れたと指摘する。自律的に動くエージェントAIの技術を活用すれば、従業員を雇うことなく「1人で10億ドル（約1500億円）の会社を作ることも可能になるんじゃねえか」という見方を紹介。AIエージェントが人間のオペレーションを何百倍、何千倍、何万倍にも拡大して勝手に実行してくれる可能性に触れた。



一方で、茂木氏は認知科学やAIアライメントの立場から、AIエージェントによる「身体性の拡張」について懸念を提示する。人間が道具や乗り物を自身の身体の一部として知覚する事例は数多くあるが、サイバー空間でAIエージェントを通じて何千倍にも拡張された主体性を、人間がどう制御し知覚するのかについてはモデルが存在しないと説明した。さらに、取引や契約といった現実の経済活動を伴う場合、不完全情報の中でAI同士がゲーム理論的なナッシュ均衡に至ったり、生態学的な生存競争を始めたりする可能性があり、「かなり社会に混乱をもたらすと思います」と指摘した。



最後に茂木氏は、言語のサンドボックス（安全な実験環境）に閉じていたChatGPTとは異なり、エージェントAIは現実社会に直接影響を与えるため、「ちゃんと考えるとややこしいことが多い」と総括。来るべきAIエージェント社会に向けて、技術の進化だけでなく、我々人間の認識や社会ルールのあり方が問われている。