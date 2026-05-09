・「新生活のランチ、どうしてる？」の結果は…

・1位 お弁当持参 51%

・2位 デパ地下やコンビニ 19%

・3位 ほぼ外食 18%

・4位 食べない 10%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「新生活のランチ、どうしてる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「新生活のランチ、どうしてる？」