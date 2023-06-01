　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅マイナス圏。ハイテク株の堅調さが続いており、ナスダックは史上初めてとなる２６０００台に乗せて、さらに上昇も、ダウは一時
の上昇が一服している。前日比は、ダウ工業株３０種平均が８．９０ドル安の４万９５８８．０７ドル、ナスダック総合指数が３１５．６０高の２万６１２１．８０。

　昨日は連日の上昇が一服し、主要指数は軒並みマイナス圏となった。今日は堅調地合いに復し、総じてプラス圏。ハイテク株が堅調で全体を支える展開。ハイテク株がダウ
平均に比べて目立つナスダックは１％を超える上昇。

　世界的にＩＴハイテクの買いが目立つ中で、マグニフィセントセブンも一部を除いて強い。ＥＶ大手テスラ＜TSLA＞は連日の大幅高。証券会社アナリストの目標株価引き上
げが報じられたアップル＜AAPL＞も２％を超える上昇。半導体全体の買いもあってエヌビディア＜NVDA＞も強い。

半導体はＡＭＤが大幅高。アームは一時上昇も上げ幅を縮めている。

ハイテクが強い中、ダウ採用銘柄ではソフトウェアのシスコシステムズ＜CSCO＞がしっかり。米中首脳会談を来週に控えてボーイング＜BA＞なども買われている。

その他は決算を受けて製薬のアンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞が大幅安、医療用大麻のアカンダ＜AKAN＞は今日は軟調。

光ファイバーのアプライド＜AAOI＞は決算に弱さも需要が堅調との期待でしっかり。

Ａｋａｎｄａ　Ｃｏｒｐ＜AKAN＞　29.41（-7.78　-20.92%）
アンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞　18.82（-5.21　-21.68%）
アプライド・オプトエレクトロニクス＜AAOI＞　150.52（-7.03　-4.46%）
アップル＜AAPL＞　293.17（+5.73　+1.99%）
マイクロソフト＜MSFT＞　416.95（-3.82　-0.91%）
アマゾン＜AMZN＞　272.12（+0.95　+0.35%）
アルファベットC＜GOOG＞　395.46（+0.16　+0.04%）
アルファベットA＜GOOGL＞　398.84（+0.85　+0.21%）
テスラ＜TSLA＞　428.04（+16.25　+3.95%）
メタ＜META＞　610.12（-6.69　-1.08%）
エヌビディア＜NVDA＞　216.20（+4.70　+2.22%）
ＡＭＤ＜AMD＞　436.08（+27.62　+6.76%）
シスコシステムズ＜CSCO＞　95.32（+3.16　+3.43%）
ボーイング＜BA＞　236.19（+5.16　+2.23%）　

MINKABU PRESS