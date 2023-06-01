きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅マイナス圏。ハイテク株の堅調さが続いており、ナスダックは史上初めてとなる２６０００台に乗せて、さらに上昇も、ダウは一時

の上昇が一服している。前日比は、ダウ工業株３０種平均が８．９０ドル安の４万９５８８．０７ドル、ナスダック総合指数が３１５．６０高の２万６１２１．８０。



昨日は連日の上昇が一服し、主要指数は軒並みマイナス圏となった。今日は堅調地合いに復し、総じてプラス圏。ハイテク株が堅調で全体を支える展開。ハイテク株がダウ

平均に比べて目立つナスダックは１％を超える上昇。



世界的にＩＴハイテクの買いが目立つ中で、マグニフィセントセブンも一部を除いて強い。ＥＶ大手テスラ＜TSLA＞は連日の大幅高。証券会社アナリストの目標株価引き上

げが報じられたアップル＜AAPL＞も２％を超える上昇。半導体全体の買いもあってエヌビディア＜NVDA＞も強い。



半導体はＡＭＤが大幅高。アームは一時上昇も上げ幅を縮めている。



ハイテクが強い中、ダウ採用銘柄ではソフトウェアのシスコシステムズ＜CSCO＞がしっかり。米中首脳会談を来週に控えてボーイング＜BA＞なども買われている。



その他は決算を受けて製薬のアンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞が大幅安、医療用大麻のアカンダ＜AKAN＞は今日は軟調。



光ファイバーのアプライド＜AAOI＞は決算に弱さも需要が堅調との期待でしっかり。



Ａｋａｎｄａ Ｃｏｒｐ＜AKAN＞ 29.41（-7.78 -20.92%）

アンファスター・ファーマスーティカルズ＜AMPH＞ 18.82（-5.21 -21.68%）

アプライド・オプトエレクトロニクス＜AAOI＞ 150.52（-7.03 -4.46%）

アップル＜AAPL＞ 293.17（+5.73 +1.99%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 416.95（-3.82 -0.91%）

アマゾン＜AMZN＞ 272.12（+0.95 +0.35%）

アルファベットC＜GOOG＞ 395.46（+0.16 +0.04%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 398.84（+0.85 +0.21%）

テスラ＜TSLA＞ 428.04（+16.25 +3.95%）

メタ＜META＞ 610.12（-6.69 -1.08%）

エヌビディア＜NVDA＞ 216.20（+4.70 +2.22%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 436.08（+27.62 +6.76%）

シスコシステムズ＜CSCO＞ 95.32（+3.16 +3.43%）

ボーイング＜BA＞ 236.19（+5.16 +2.23%）



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