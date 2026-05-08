＜旦那の強いこだわり＞冷凍チャーハンはフライパンで炒めろ！？食にうるさい人の矛盾した要求
家庭で料理する人は、栄養のバランスや旬の食材、予算、家族の好みなどを考えて食事を準備しているのではないでしょうか。家族みんなが喜んで食べてくれたら、作った甲斐があったというもの。けれど食事に強いこだわりがある家族がいると、その好みに合わせて作るのは負担になりますよね。ママスタコミュニティにそんな悩みを投稿するママがいました。
『準備するのが面倒くさい家族の食事へのこだわりってありますか？ うちの旦那は、「冷凍チャーハンはフライパンで炒めてほしい」とか、「焼きそばは麺だけごま油で焼き色をつけてから具材と合わせて」とか言ってくる。レンジ調理は嫌がるし、レトルトは湯煎のみ』
あるある！わが家のこだわり
『うちの旦那のこだわりは、コショウはブラックペッパーのみ。目玉焼きの黄身は完全に火を通す』
『グラタンやシチューのホワイトソースは手作り。レトルトはNG』
『炊きたてのご飯、揚げたての揚げ物。ご飯は朝晩2回炊くし、揚げ物は家族の帰宅ごとに揚げている』
『カレーの玉ねぎはみじん切りで、飴色になるまで炒める。ステーキやチキンソテーは、1口大に切る』
つぎつぎと寄せられる家族の食へのこだわり。なかには「ありすぎて書ききれない」とコメントするママもいました。食べ物の好みは人によって違いますし、こだわりたいこともそれぞれでしょう。ただそのこだわりを準備するのは、ママですよね。「はぁ、面倒くさい。手間を考えてよ」とため息をついているのは、投稿者さんだけではないようです。
冷凍、レトルトは手抜きしたいときの必需品なのに
さらに投稿者さんの旦那さんは、冷凍やレトルトパックの食品にもこだわりがありますよね。投稿者さんのコメントはまだまだ続きます。
『だいたいさ、冷凍やレトルトを使うときは、「遅くなったからサッと食べよう」という場合が多い。パパッと準備したいのに、冷凍チャーハンをフライパンで炒めていたら、お手軽メニューを選んでいる意味がない。今はそのこだわりは置いておいてほしい』
投稿者さんの気持ちに共感するママが続出！ 筆者も思わず「冷凍チャーハンでしょ。フライパンで炒めるくらいなら、自分で作るわ」と突っ込んでしまいました。冷凍チャーハンに関しては、「電子レンジでチンすればすぐに食べられるから買っているのであって、おいしいから買っているわけではない」と言い切るママもいます。旦那さんのこだわりは、投稿者さんだけではなくほかのママでも、「付き合いきれない」と呆れてしまうレベルなのではないでしょうか。
それ、作ってあげるからでは？
投稿者さんの気持ちに共感するママがいる一方、投稿者さんに対して「ちょっと考えたほうがいいかも」と意見するコメントも寄せられています。
『旦那さんが「やって」って言うから、やってあげているの？ 優しいなぁ。私は「私はレンジにする」と言って、自分の分だけレンジでチンする。そして一応「レンジで良ければ一緒に準備するけど」って声をかける。それが私の最大限の優しさ』
投稿者さんは「旦那のこだわりは、準備するのが面倒くさい」と心のなかで思っているのですが、実際はその通りに作っています。そして投稿者さんが文句も言わずに作ってあげているから、旦那さんはこだわっていられるのではないでしょうか。もしも投稿者さんが自分の食べる分のみをレンジで準備したらどうなるのでしょう？ 旦那さんは自分が食べる分の冷凍チャーハンを、自分でフライパンを使って炒めるのでしょうか？
『うちはこだわる人が自分で作ることにしている。旦那は自分で作っているよ』
『うちはこだわりがあるなら自分で作るのがルール。だから誰も何も言わずに、私が作ったものを食べているよ』
旦那さんが調理方法にこだわっておいしく食べたいのであれば、ママに「作って」というのではなく、自分で作ればいいのです。そうすれば自分の思い通りの食事が食べられますよね。実際に「自分でどうぞ」と旦那さんや家族に、そのこだわりを返しているママたち。ママが作ってくれないとなると自分で作る旦那さんもいれば、そのこだわりを引っ込める旦那さんもいるようですね。投稿者さんも、こちらのママたちを見習って、面倒くさいこだわりは旦那さんご自身でしてもらってはどうでしょうか。
こだわりは自分でどうぞ！
時間があってゆっくり食事の準備ができる場合なら、ある程度のこだわりは食卓を豊かにし、そして楽しくしてくれるでしょう。ただそれがママの負担になるようなら、ちょっと控えてもらいたいですよね。投稿者さんもたまには「こだわりは自分でお願いね」と、旦那さんに返してみてはいかがでしょう。もしかしたら旦那さんはこだわり抜いて、冷凍とは思えないような「スペシャル冷凍チャーハン」を作るかもしれませんよ。