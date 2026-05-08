運命の告白タイム、あさの元にまさかつとしんじの二人が現れ、しんじが彼らしい独特の表現で想いを伝える場面があった。

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5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

浜辺で待つあさの元へ、まずはまさかつが「あささん」と緊張の面持ちで登場。そこへしんじが「ヤッホー！」と遅れてやってきた。まさかつは「扉をドンっと破ってくれたのがあさちゃんの初日の鍵でした」「もっとお互いのことを知りたい」と想いを伝え、まさかつは自身の付き合う上での譲れない条件を公開。そこには「毎日1時間半一緒に筋トレがしたい」というものだったが、「正直なくてもいい」とあさと出会い、概念が覆されたと明かした。

対するしんじは、「あささんに話しておきたいことがあって来ました」と切り出し、今朝の騒動であさが放った言葉に対し「人間ってすごく複雑じゃないですか。社会はさらに複雑で、そうした時にあまり単純化して欲しくないなと思いました。なぜかといえば、その方があなたが幸せになる可能性が高まると思ってるから」と助言した。そして「『愛してる』って、今はなってないけど…もしよかったら、これから仲良くなっていくために、今度ご飯でも行きましょう」と真摯な想いを伝えていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。