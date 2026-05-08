『たまごっち』×「サンキューマート」コラボに新作！ スイーツモチーフの限定雑貨が登場へ
390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、5月下旬から、『たまごっち』の限定アイテムを、全国の店舗で順次販売開始。公式オンラインショップでは5月1日（金）から先行予約を受付中だ。
【写真】家族や友人と分けて使える便利アイテムも！ ここでしか手に入らない雑貨一覧
■ポップで賑やかな世界観
今回発売されるのは、今年で30周年を迎える『たまごっち』と「サンキューマート」による、“スイーツパーティー”をテーマにした限定デザインの雑貨コレクション。
ラインナップには、ポップコーンのような立体感が目を引く「ポーチ」や、持ち運びに便利な「ヘアアイロンケース」、ランチボックスや保存容器として使える「フードコンテナ2P」のほか、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」などがそろう。
また、カードを汚れや傷から守る「マイナンバーカード用クリアケース」も登場。同柄6枚入りで、家族や友人と分けて使える。
いずれもケーキやアイスクリーム、クレープなどのモチーフを取り入れたポップな世界観で、パステルカラーを基調に、“まめっち”や“くちぱっち”たちのキュートな姿をあしらったデザインだ。
【写真】家族や友人と分けて使える便利アイテムも！ ここでしか手に入らない雑貨一覧
■ポップで賑やかな世界観
今回発売されるのは、今年で30周年を迎える『たまごっち』と「サンキューマート」による、“スイーツパーティー”をテーマにした限定デザインの雑貨コレクション。
また、カードを汚れや傷から守る「マイナンバーカード用クリアケース」も登場。同柄6枚入りで、家族や友人と分けて使える。
いずれもケーキやアイスクリーム、クレープなどのモチーフを取り入れたポップな世界観で、パステルカラーを基調に、“まめっち”や“くちぱっち”たちのキュートな姿をあしらったデザインだ。